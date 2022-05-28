Молодий місяць 30 травня: як провести цей день, щоб не накликати на себе лихо

Цей молодик також називають "Чорний Місяць".

Останній весняний молодик у 2022-му році відбудеться у понеділок, 30 травня, о 14:30 за київським часом. Місяць розташується у сузір’ї Близнюків. Попри те, що молодик – це завжди час для чогось нового, цей молодик називається Чорним. Будьте готові, що у цей день може різко погіршитись самопочуття.

Астролог Салінжарова Катерина на своїй сторінці в Інстаграм опублікував список заборон на молодик у травні, дотримуючись яких ви зможете уникнути негативного впливу Місяця в цей день.

"У Чорний молодик не можна втрачати пильності, інакше це призведе до серйозних наслідків", — зазначила астролог.

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Що не можна робити в молодик 30 травня 2022

Не можна давати і позичати речі, гроші.

Не варто планувати на цей день співбесіди, переговори, зустрічі.

Не можна сваритися, з’ясовувати стосунки, вступати у конфлікти, бути у негативі.

Краще відмовитися від алкоголю та переїдання.

Під забороною вінчання та реєстрація шлюбів.

Переїзд цього дня краще відкласти.

Не варто робити великі покупки.

Однак під час молодика можна планувати своє майбутнє та сміливо будувати плани. Також цей молодик чудово підходить для того, щоб назавжди попрощатися з усіма шкідливими звичками.

Нагадаємо, що 10 травня набув чинності ретроградний Меркурій. Цього дня несприятливі далекі поїздки та походи до РАЦСу. Що ще не можна робити в цей період, "Телеграф" розповідав раніше.