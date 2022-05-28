Молодий місяць 30 травня: як провести цей день, щоб не накликати на себе лихо
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Цей молодик також називають "Чорний Місяць".
Останній весняний молодик у 2022-му році відбудеться у понеділок, 30 травня, о 14:30 за київським часом. Місяць розташується у сузір’ї Близнюків. Попри те, що молодик – це завжди час для чогось нового, цей молодик називається Чорним. Будьте готові, що у цей день може різко погіршитись самопочуття.
Астролог Салінжарова Катерина на своїй сторінці в Інстаграм опублікував список заборон на молодик у травні, дотримуючись яких ви зможете уникнути негативного впливу Місяця в цей день.
"У Чорний молодик не можна втрачати пильності, інакше це призведе до серйозних наслідків", — зазначила астролог.
Що не можна робити в молодик 30 травня 2022
- Не можна давати і позичати речі, гроші.
- Не варто планувати на цей день співбесіди, переговори, зустрічі.
- Не можна сваритися, з’ясовувати стосунки, вступати у конфлікти, бути у негативі.
- Краще відмовитися від алкоголю та переїдання.
- Під забороною вінчання та реєстрація шлюбів.
- Переїзд цього дня краще відкласти.
- Не варто робити великі покупки.
Однак під час молодика можна планувати своє майбутнє та сміливо будувати плани. Також цей молодик чудово підходить для того, щоб назавжди попрощатися з усіма шкідливими звичками.
Нагадаємо, що 10 травня набув чинності ретроградний Меркурій. Цього дня несприятливі далекі поїздки та походи до РАЦСу. Що ще не можна робити в цей період, "Телеграф" розповідав раніше.