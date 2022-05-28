Новолуние 30 мая: как провести этот день, чтобы не навлечь на себя беду
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Это новолуние также называют "Черная Луна".
Последнее весеннее новолуние в 2022-м году состоится в понедельник, 30 мая, в 14:30 по киевскому времени. Луна расположится в созвездии Близнецов. Несмотря на то, что новолуние – это всегда время для чего-то нового, это новолуние называется Черным. Будьте готовы, что в этот день может резко ухудшится самочувствие.
Астролог Салинжарова Екатерина на своей странице в Инстаграм опубликовал список запретов на новолуние в мае, соблюдая которые вы сможете избежать негативного влияния Луны в этот день.
"В Черное новолуние нельзя терять бдительность, иначе это приведет к серьезным последствиям" — отметила астролог.
Что нельзя делать в новолуние 30 мая 2022
- Нельзя давать и брать в долг вещи, деньги.
- Не стоит планировать на этот день собеседования, переговоры, встречи.
- Нельзя ссориться, выяснять отношения, вступать в конфликты, быть в негативе.
- Лучше отказаться от алкоголя и переедания.
- Под запретом венчания и регистрация браков.
- Переезд в этот день лучше отложить.
- Не стоит совершать крупные покупки.
Однако во время новолуния можно планировать свое будущее и смело строить планы. Также это новолуние отлично подходит для того, чтобы навсегда попрощаться со всеми вредными привычками.
Напомним, что 10 мая вступил в силу ретроградный Меркурий. В этот день неблагоприятные дальние поездки и походы в ЗАГС. Что еще нельзя делать в этот период, "Телеграф" рассказывал ранее.