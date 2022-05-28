Новолуние 30 мая: как провести этот день, чтобы не навлечь на себя беду

Это новолуние также называют "Черная Луна".

Последнее весеннее новолуние в 2022-м году состоится в понедельник, 30 мая, в 14:30 по киевскому времени. Луна расположится в созвездии Близнецов. Несмотря на то, что новолуние – это всегда время для чего-то нового, это новолуние называется Черным. Будьте готовы, что в этот день может резко ухудшится самочувствие.

Астролог Салинжарова Екатерина на своей странице в Инстаграм опубликовал список запретов на новолуние в мае, соблюдая которые вы сможете избежать негативного влияния Луны в этот день.

"В Черное новолуние нельзя терять бдительность, иначе это приведет к серьезным последствиям" — отметила астролог.

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Что нельзя делать в новолуние 30 мая 2022

Нельзя давать и брать в долг вещи, деньги.

Не стоит планировать на этот день собеседования, переговоры, встречи.

Нельзя ссориться, выяснять отношения, вступать в конфликты, быть в негативе.

Лучше отказаться от алкоголя и переедания.

Под запретом венчания и регистрация браков.

Переезд в этот день лучше отложить.

Не стоит совершать крупные покупки.

Однако во время новолуния можно планировать свое будущее и смело строить планы. Также это новолуние отлично подходит для того, чтобы навсегда попрощаться со всеми вредными привычками.

Напомним, что 10 мая вступил в силу ретроградный Меркурий. В этот день неблагоприятные дальние поездки и походы в ЗАГС. Что еще нельзя делать в этот период, "Телеграф" рассказывал ранее.