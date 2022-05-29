Новолуние 30 мая кардинально изменит жизнь трех знаков Зодиака: кто эти счастливчики

Этим трем знакам Зодиака судьба принесет много приятных возможностей.

Последнее весеннее новолуние в 2022-м году состоится в понедельник, 30 мая, в 14:30 по киевскому времени и принесет в жизни некоторых знаков Зодиака приятные перемены, даже несмотря на то, что их жизни перевернутся с ног на голову.

Об этом пишет dailyhoro.

Рак

Новолуние 30 мая, которое еще называют "Черной Луной", для Раков будет отнюдь не черным, а очень даже светлым. Помимо улучшения своего материального положения, представители этого знака получат шанс продвинуться по карьерной лестнице.

Козерог

Представителям этого знака предоставляется прекрасная возможность начать свою жизнь с чистого листа. Астрологи отмечают, что новолуние 30 мая принесет вам понимание того, что же вы хотите от своей жизни. Это очень поможет вам измениться и улучшить свою жизнь.

Телец

Новолуние для Тельцов это шанс наладить отношения со своей семьей и самыми близкими людьми. Вы почувствуете себе силу наконец откровенно поговорить со своими родными и разобраться во всем, что вас тревожит. Не переживайте, таки откровенные разговоры никак не рассорят вас с родными, а только сблизят.

Напомним, что 10 мая вступил в силу ретроградный Меркурий. В этот день неблагоприятные дальние поездки и походы в ЗАГС. Что еще нельзя делать в этот период, "Телеграф" рассказывал ранее.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, каких знаков Зодиаков ждет увеличение финансового состояния летом 2022.