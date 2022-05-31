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Зачем закапывать на грядке старое ведро: вы удивитесь богатому урожаю

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
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Как увеличить урожайность овощей
Как увеличить урожайность овощей

Опытные дачники используют такое ведро для увеличения урожайности культур на своем огороде

Многие спросят, как старое ведро может помочь вырастить большой и качественный урожай растений на огороде? Оказывается, оно непосредственно влияет на культуры, в частности содержимое этого, на первый взгляд, непригодного ни на что ведра.

О том, что старое ведро может очень пригодится огородникам, которые хотят получить большой урожай овощей, пишет sterlegrad.

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Как увеличить урожай овощей в огороде

Проделываем в ведре множество дырочек — они необходимы, чтобы вода просачивалась в почву. Дырявое ведро наполняем компостом и устанавливают в заранее вырытую яму посреди грядки. По кругу от закопанной емкости высаживаем растения.

Как это работает: жидкость будет поступать напрямую к корневой системе культур. А компост, как мы знаем, будет выступать источником полезных веществ, в которых нуждаются растения.

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#Урожай #Огород #Лайфхаки