Навіщо закопувати на грядці старе відро: ви здивуєтеся багатому врожаю
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Досвідчені дачники використовують таке відро для збільшення врожайності культур на своєму городі
Багато хто спитає, як старе відро може допомогти виростити великий і якісний урожай рослин на городі? Виявляється, воно безпосередньо впливає на культури, зокрема вміст цього, на перший погляд, непридатного ні для чого відра.
Про те, що старе відро може стати в нагоді городникам, які хочуть отримати великий урожай овочів, пише sterlegrad.
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Як збільшити врожай овочів на городі
Проробляємо у відрі безліч дірочок — вони необхідні, щоб вода просочувалася в ґрунт. Діряве відро наповнюємо компостом і встановлюємо в заздалегідь вириту яму серед грядки. По колу від закопаної ємності висаджуємо рослини.
Як це працює: рідина надходитиме безпосередньо до кореневої системи культур. А компост, як ми знаємо, виступатиме джерелом корисних речовин, яких потребують рослини.
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