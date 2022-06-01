Что посадить в саду, чтобы не было комаров: проверенный способ
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Одно дерево способно решить проблему с комарами.
Наступило лето, а вместе с ним и самая ненавистная летняя проблема — комары. Эти назойливые вредители вовсю мешают наслаждаться отдыхом где-то в саду, пытаясь выпить немного нашей крови. Оказывается эту проблему можно достаточно легко решить, не покупая различную химию. Главной знать, какие растения отпугивают насекомых.
Справиться с назойливыми "гостями" поможет лимонное дерево, сообщает belnovosti. Этот дедовский способ, который проверен годами, гарантирует, что ваш отдых на даче пройдет без укусов этих насекомых.
Все очень просто — лимонное дерево выделяет в воздух соединения, которые отпугивают комаров. Не переживайте, для людей они не опасные, а наоборот даже полезные. Ну и в добавок, такое дерево только украсит ваш участок, даря ему приятный и освежающий аромат. Ну и как же не добавить об экономии денег на покупке лимонов.
Если вы "не дружите" с лимонами, то можно посадить и другие растения. Опасность для кровососущих насекомых представляют также базилик, мята, лаванда и шалфей.
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