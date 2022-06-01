Що посадити в саду, щоб не було комарів: перевірений спосіб

Одне дерево здатне розв'язати проблему з комарами.

Настало літо, а разом із ним і найненависніша літня проблема — комарі. Ці настирливі шкідники дуже заважають насолоджуватися відпочинком десь у саду, намагаючись випити трохи нашої крові. Виявляється цю проблему можна легко вирішити, не купуючи різну хімію. Головною знати, які рослини відлякують комах.

Впоратися з настирливими "гостями" допоможе лимонне дерево, повідомляє belnovosti. Цей дідівський спосіб, перевірений роками, гарантує, що ваш відпочинок на дачі пройде без укусів цих комах.

Все дуже просто – лимонне дерево виділяє у повітря з’єднання, які відлякують комарів. Не хвилюйтеся, для людей вони не небезпечні, а навіть корисні. Ну і на додачу, таке дерево тільки прикрасить вашу ділянку, даруючи йому приємний, свіжий аромат. Ну і як не додати про економію грошей на покупці лимонів.

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Якщо ви "не товаришуєте" з лимонами, то можна посадити й інші рослини. Небезпеку для комах представляють також базилік, м’ята, лаванда і шавлія.

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