Вознесение Господне: что категорически нельзя делать в этот день
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В этот день запрещено сплетничать и работать в поле.
Ежегодно, на 40-й день после Светлого Христова Воскресения православная церковь отмечает большой церковный праздник, который входит в число двунадесятых, — Вознесение Господне. Фиксированной даты у праздника нет, и в 2022-м году — это 2 июня.
Вознесение Господне — это особый праздник, который посвящен особому событию. Именно в этот день Иисус Христос, спустя 20 дней после своего воскрешения, которые он провел вместе со своими учениками, благословил их и вознесся на небо к своему отцу.
На этот праздник верующие выпекают обрядовое печенье в форме стремянки, "чтобы Иисус смог подняться на небо". Их было принято освящать в церкви, прежде чем ставить на праздничный стол. Также было принято молится, так как считалось, что в этот день она будет обязательно услышана.
Что нельзя делать на Вознесение Господне:
- Нельзя сплетничать, злословить;
- Запрещено работать в этот день;
- Нельзя отказывать в помощи;
- Запрещается ездить на кладбище и поминать умерших;
- Нельзя венчаться;
- Нельзя объедаться и употреблять алкоголь;
- Не желательно в этот день выносить мусор;
- Запрещено плевать на землю.
Ранее "Телеграф" писал о том, какие религиозные праздники ждут христиан в июне 2022 года. Календарь великих церковных праздников — в нашем материале.