Вознесение Господне: что категорически нельзя делать в этот день

В этот день запрещено сплетничать и работать в поле.

Ежегодно, на 40-й день после Светлого Христова Воскресения православная церковь отмечает большой церковный праздник, который входит в число двунадесятых, — Вознесение Господне. Фиксированной даты у праздника нет, и в 2022-м году — это 2 июня.

Вознесение Господне — это особый праздник, который посвящен особому событию. Именно в этот день Иисус Христос, спустя 20 дней после своего воскрешения, которые он провел вместе со своими учениками, благословил их и вознесся на небо к своему отцу.

На этот праздник верующие выпекают обрядовое печенье в форме стремянки, "чтобы Иисус смог подняться на небо". Их было принято освящать в церкви, прежде чем ставить на праздничный стол. Также было принято молится, так как считалось, что в этот день она будет обязательно услышана.

Что нельзя делать на Вознесение Господне:

Нельзя сплетничать, злословить;

Запрещено работать в этот день;

Нельзя отказывать в помощи;

Запрещается ездить на кладбище и поминать умерших;

Нельзя венчаться;

Нельзя объедаться и употреблять алкоголь;

Не желательно в этот день выносить мусор;

Запрещено плевать на землю.

Ранее "Телеграф" писал о том, какие религиозные праздники ждут христиан в июне 2022 года. Календарь великих церковных праздников — в нашем материале.