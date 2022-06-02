Вознесіння Господнє: що категорично не можна робити цього дня

Цього дня заборонено пліткувати та працювати у полі.

Щороку, на 40-й день після Світлого Христового Воскресіння православна церква відзначає велике церковне свято, яке входить до дванадесятих, — Вознесіння Господнє. Фіксованої дати свято не має, і 2022-го року — це 2 червня.

Піднесення Господнє — це особливе свято, яке присвячене особливій події. Саме в цей день Ісус Христос через 20 днів після свого воскресіння, які він провів разом зі своїми учнями, благословив їх і піднісся на небо до свого батька.

На це свято віряни випікають обрядове печиво у формі драбини, "щоб Ісус зміг піднятися на небо". Їх було заведено освячувати в церкві, перш ніж ставити на святковий стіл. Також було заведено молитись, бо вважалося, що в цей день вона буде обов’язково почута.

Що не можна робити на Вознесіння Господнє:

Не можна пліткувати, лихословити;

Заборонено працювати у цей день;

Не можна відмовляти у допомозі;

Забороняється їздити на цвинтарі та поминати померлих;

Не можна вінчатися;

Не можна об’їдатися та вживати алкоголь;

Небажано в цей день виносити сміття;

Заборонено начхати на землю.

Раніше "Телеграф" писав про те, які релігійні свята чекають на християн у червні 2022 року. Календар великих церковних свят – у нашому матеріалі.