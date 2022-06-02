Вознесіння Господнє: що категорично не можна робити цього дня
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Цього дня заборонено пліткувати та працювати у полі.
Щороку, на 40-й день після Світлого Христового Воскресіння православна церква відзначає велике церковне свято, яке входить до дванадесятих, — Вознесіння Господнє. Фіксованої дати свято не має, і 2022-го року — це 2 червня.
Піднесення Господнє — це особливе свято, яке присвячене особливій події. Саме в цей день Ісус Христос через 20 днів після свого воскресіння, які він провів разом зі своїми учнями, благословив їх і піднісся на небо до свого батька.
На це свято віряни випікають обрядове печиво у формі драбини, "щоб Ісус зміг піднятися на небо". Їх було заведено освячувати в церкві, перш ніж ставити на святковий стіл. Також було заведено молитись, бо вважалося, що в цей день вона буде обов’язково почута.
Що не можна робити на Вознесіння Господнє:
- Не можна пліткувати, лихословити;
- Заборонено працювати у цей день;
- Не можна відмовляти у допомозі;
- Забороняється їздити на цвинтарі та поминати померлих;
- Не можна вінчатися;
- Не можна об’їдатися та вживати алкоголь;
- Небажано в цей день виносити сміття;
- Заборонено начхати на землю.
Раніше "Телеграф" писав про те, які релігійні свята чекають на християн у червні 2022 року. Календар великих церковних свят – у нашому матеріалі.