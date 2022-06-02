Плоды будут большими и сочными: чем лучше всего подкормить клубнику
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Во время плодоношения под клубнику полезно внести золу
Яркая, сочная и ароматная клубника уже вовсю плодоносит в Украине. Если вы хотите получить еще больший урожай крупной и сладкой ягоды во время ее плодоношения — нужно ее правильно подкармливать.
Чем подкармливать клубнику
Во время плодоношения клубнике нужен калий. Удобрения вносят, как только начнут завязываться первые ягоды, пишет Телеграм-канал Мой урожай.
Возьмите 1 ст. ложку сульфата калия на 10 л воды. Норма расхода – ведро на 1 кв. м.
Обычно этого вполне достаточно, но можно подкормить клубнику и микроэлементами:
- борная кислота на кончике ножа на ведро воды – эта подкормка поможет ускорить созревание ягод;
- 2 г сернокислого цинка на ведро воды – увеличит урожайность.
В обоих случаях норма расхода – 10 л на 1 кв. м.
Кроме этого во время плодоношения под клубнику полезно внести золу, – советует агроном-селекционер Светлана Михайлова. – Ее надо равномерно рассыпать вокруг растений по горсти на каждый куст. Зола содержит большое количество калия и массу макроэлементов – как раз все, что необходимо клубнике.
Ранее "Телеграф" писал, чем подкармливать огурцы этим летом.