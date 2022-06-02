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Плоди будуть великими та соковитими: чим найкраще підгодувати полуницю

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Полуниця дасть більше плодів
Полуниця дасть більше плодів

Під час плодоношення під полуницю корисно внести золу

Яскрава, соковита та ароматна полуниця вже плодоносить в Україні. Якщо ви хочете отримати ще більший урожай великої та солодкої ягоди під час її плодоношення – потрібно її правильно підгодовувати.

Чим підгодовувати полуницю

Під час плодоношення полуниці потрібен калій. Добрива вносять, як почнуть зав’язуватися перші ягоди, пише Телеграм-канал Мій урожай.

Візьміть 1 ст. ложку сульфату калію на 10 л води. Норма витрати – цебро на 1 кв. м.

Зазвичай цього цілком достатньо, але можна підгодувати полуницю та мікроелементами:

  • борна кислота на кінчику ножа на відро води – це підживлення допоможе прискорити дозрівання ягід;
  • 2 г сірчанокислого цинку на відро води – збільшить урожайність.

В обох випадках норма витрати – 10 л на 1 кв. м.

Крім цього під час плодоношення під полуницю корисно внести золу, – радить агроном-селекціонер Світлана Михайлова. — Її треба рівномірно розсипати навколо рослин по жмені на кожен кущ. Зола містить велику кількість калію і масу макроелементів — саме все, що необхідно полуниці.

Раніше "Телеграф" писав, чим підгодовувати огірки цього літа.

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