Плоди будуть великими та соковитими: чим найкраще підгодувати полуницю
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Під час плодоношення під полуницю корисно внести золу
Яскрава, соковита та ароматна полуниця вже плодоносить в Україні. Якщо ви хочете отримати ще більший урожай великої та солодкої ягоди під час її плодоношення – потрібно її правильно підгодовувати.
Чим підгодовувати полуницю
Під час плодоношення полуниці потрібен калій. Добрива вносять, як почнуть зав’язуватися перші ягоди, пише Телеграм-канал Мій урожай.
Візьміть 1 ст. ложку сульфату калію на 10 л води. Норма витрати – цебро на 1 кв. м.
Зазвичай цього цілком достатньо, але можна підгодувати полуницю та мікроелементами:
- борна кислота на кінчику ножа на відро води – це підживлення допоможе прискорити дозрівання ягід;
- 2 г сірчанокислого цинку на відро води – збільшить урожайність.
В обох випадках норма витрати – 10 л на 1 кв. м.
Крім цього під час плодоношення під полуницю корисно внести золу, – радить агроном-селекціонер Світлана Михайлова. — Її треба рівномірно розсипати навколо рослин по жмені на кожен кущ. Зола містить велику кількість калію і масу макроелементів — саме все, що необхідно полуниці.
Раніше "Телеграф" писав, чим підгодовувати огірки цього літа.