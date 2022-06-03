Чем подкармливать морковь, чтобы она выросла крупной: бесплатное средство

Удобрение моркови особенно важно, когда овощ только пустил ростки.

Вырастить сочную и большую морковь не так уж и сложно, однако нужно за ней хорошо и главное правильно ухаживать. Эта забота в основном заключается в своевременном поливе и правильной подкормке. Мало кто знает, но многие отличные и эффективные удобрения буквально валяются у нас под ногами, а не продаются в магазинах.

Многие опытные дачники используют только народные средства, не покупая "химию", и их урожаи намного больше, чем у "любителей" химикатов. А некоторые подкормки и вовсе бывают бесплатные. К примеру, речной песок, пишет belnovosti.

Как подкармливать морковь песком

Так как самый оптимальный тип грунта для выращивания моркови – песчаник и супесчаник, то место для посадки этой культуры и нужно сделать таким. Однако прежде чем добавить в почву песок, следует провести небольшой тест грунта.

Первое, что нужно — это оценить его цвет: он может быть черным, коричневым, иметь рыжеватый или красноватый оттенок. Если почва рыжего или красного цвета, то перед добавлением песка, в землю нужно внести дополнительный перегной. И второе, что нужно — это взять горсть земли и сжать в руке. Если содержимое рассыпалось, это говорит, что почва песчаная, а если получился комочек, то она глинистая. И именно в такую землю нужно добавить песок.

На квадратный метр будущей грядки потребуется одно десятилитровое ведро.

Ранее "Телеграф" писал, чем подкармливать рассаду, чтобы получить небывалый урожай.