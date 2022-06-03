Чим підгодовувати моркву, щоб вона виросла великою: безкоштовний засіб

Добриво моркви особливо важливе, коли овоч тільки пустив паростки.

Виростити соковиту і велику моркву не так вже й складно, проте треба за нею добре і головне правильно доглядати. Ця турбота в основному полягає у своєчасному поливанні та правильному підживленні. Мало хто знає, але багато відмінних та ефективних добрив буквально валяються у нас під ногами, а не продаються в магазинах.

Багато досвідчених дачників використовують лише народні засоби, не купуючи "хімію", та їх урожаї набагато більше, ніж у "любителів" хімікатів. А деякі підживлення взагалі бувають безплатні. Наприклад, річковий пісок, пише belnovosti.

Як підгодовувати моркву піском

Оскільки найоптимальніший тип ґрунту для вирощування моркви – піщаник та супіщаник, то місце для посадки цієї культури і потрібно зробити таким. Однак перш ніж додати в ґрунт пісок, слід провести невеликий тест ґрунту.

Перше, що потрібно – це оцінити його колір: він може бути чорним, коричневим, мати рудуватий або червонуватий відтінок. Якщо ґрунт рудого або червоного кольору, то перед додаванням піску в землю потрібно внести додатковий перегній. І друге, що потрібно, це взяти жменю землі і стиснути в руці. Якщо вміст розсипався, це говорить, що ґрунт піщаний, а якщо вийшов грудочку, то вона глиниста. І саме до такої землі треба додати пісок.

На квадратний метр майбутньої грядки знадобиться одне десятилітрове відро.

Раніше "Телеграф" писав, чим підгодовувати розсаду, щоб здобути небувалий урожай.