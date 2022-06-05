Консервация на зиму: можно ли использовать йодированную соль для закаток

Йодированная соль не имеет запаха и не отличается по вкусу от обычной поваренной.

Из-за остановки предприятия "Артемсоль" многие украинцы столкнулись с дефицитом этой очень нужной специи, а также с ее подорожанием или полным отсутствием на магазинных полках. Но ведь закатки на зиму никто не отменял, а без соли их будет сделать проблематичнее. Что же делать и чем же заменить обычную соль?

Один из вариантов, который сразу приходи на ум — йодированная соль. Вроде как это та же самая соль, только обогащенная йодом, но можно ли ее использовать в консервации? Мнения по поводу ее использования разделились, пишет Ukr.Media.

Йодированная соль в закрутках: да или нет

Одно из мнений, что йодированную соль ни в коем случае нельзя использовать при консервации, потому что она только испортит вкус "закатанных" овощей из-за йода в составе. Однако на это мнение сразу есть и некий контраргумент: во время термической обработки йод — улетучивается, что значит, что на вкус он никак не повлияет. Кто же прав?

Стоит отметить, что йод, которым обогащают соль, обладает дезинфицирующими свойствами, что только улучшает консервацию, а также замедляет брожение. Тем более, что сейчас в состав йодированной соли добавляют элемент йодат, а не чистый йодид калия, как это было еще лет 20-30 назад. Именно йодид калия мог изменить вкус и даже цвет консервации, а йодит в этом плане — "безобидный".

Поэтому можно сделать вывод, что современную йодированную соль, в составе которой находиться йодит, можно спокойно использовать для консервации овощей, не боясь неприятного вкуса или запаха.

Ранее украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как обойтись без соли при консервации овощей.