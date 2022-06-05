Рус

Консервація на зиму: чи можна використовувати йодовану сіль

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
56
Сіль — це ходова спеція Новина оновлена 05 червня 2022, 10:50
Сіль — це ходова спеція

Йодована сіль не має запаху і не відрізняється за смаком від звичайної кухонної.

Через зупинку підприємства "Артемсоль" багато українців зіткнулися з дефіцитом цієї дуже потрібної спеції, а також її подорожчанням або повною відсутністю на магазинних полицях. Але ж закатки на зиму ніхто не скасовував, а без солі їх буде зробити більш проблематично. Що ж робити і чим замінити звичайну сіль?

Один з варіантів, який відразу спадає на думку — йодована сіль. Начебто це та сама сіль, тільки збагачена йодом, але чи можна її використовувати в консервації? Думки щодо її використання розділилися, пише Ukr.Media.

Йодована сіль у закрутках: так чи ні

Одна з думок, що йодовану сіль у жодному разі не можна використовувати при консервації, тому що вона тільки зіпсує смак "закатаних" овочів через йод у складі. Однак на цю думку відразу є і якийсь контраргумент: під час термічної обробки йод випаровується, що означає, що на смак він ніяк не вплине. Хто ж має рацію?

Варто відзначити, що йод, яким збагачують сіль, має дезінфекційні властивості, що тільки покращує консервацію, а також уповільнює бродіння. Тим більше що зараз до складу йодованої солі додають елемент йодат, а не чистий йодид калію, як це було ще років 20-30 тому. Саме йодид калію міг змінити смак і навіть колір консервації, а йодит у цьому плані – "нешкідливий".

Тому можна зробити висновок, що сучасну йодовану сіль, у складі якої знаходиться йодит, можна спокійно використовувати для консервації овочів, не боячись неприємного смаку чи запаху.

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як обійтися без солі під час консервації овочів.

Теги:
#Сіль #Консервація