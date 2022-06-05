Консервація на зиму: чи можна використовувати йодовану сіль

Йодована сіль не має запаху і не відрізняється за смаком від звичайної кухонної.

Через зупинку підприємства "Артемсоль" багато українців зіткнулися з дефіцитом цієї дуже потрібної спеції, а також її подорожчанням або повною відсутністю на магазинних полицях. Але ж закатки на зиму ніхто не скасовував, а без солі їх буде зробити більш проблематично. Що ж робити і чим замінити звичайну сіль?

Один з варіантів, який відразу спадає на думку — йодована сіль. Начебто це та сама сіль, тільки збагачена йодом, але чи можна її використовувати в консервації? Думки щодо її використання розділилися, пише Ukr.Media.

Йодована сіль у закрутках: так чи ні

Одна з думок, що йодовану сіль у жодному разі не можна використовувати при консервації, тому що вона тільки зіпсує смак "закатаних" овочів через йод у складі. Однак на цю думку відразу є і якийсь контраргумент: під час термічної обробки йод випаровується, що означає, що на смак він ніяк не вплине. Хто ж має рацію?

Варто відзначити, що йод, яким збагачують сіль, має дезінфекційні властивості, що тільки покращує консервацію, а також уповільнює бродіння. Тим більше що зараз до складу йодованої солі додають елемент йодат, а не чистий йодид калію, як це було ще років 20-30 тому. Саме йодид калію міг змінити смак і навіть колір консервації, а йодит у цьому плані – "нешкідливий".

Тому можна зробити висновок, що сучасну йодовану сіль, у складі якої знаходиться йодит, можна спокійно використовувати для консервації овочів, не боячись неприємного смаку чи запаху.

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як обійтися без солі під час консервації овочів.