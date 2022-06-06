Можно ли при консервировании использовать морскую соль: ответ вас удивит

Морская соль — это соль, добываемая из морской воды, как правило, естественным путем.

Из-за остановки предприятия "Артемсоль" украинцы столкнулись с дефицитом одной из самых необходимых специй, а ведь впереди еще так много работы на кухне, где она нужна. К примеру консервация, где у соли одна из "главных ролей". Чем же можно заменить обычную соль?

Стоит отметить, что помимо обычной соли на полках магазинов можно увидеть еще и морскую. Давайте разберемся, является ли она хорошей альтернативой, и можно ли ее добавлять в консервацию. Эксперты говорят, что для закаток на "зиму" морскую соль использовать можно, пишет ТСН.

Морская соль в закрутках: да или нет

Оказывается, морская соль — это идеальный вариант для консервации зелени, овощей, грибов. У нее есть множество преимуществ перед каменной солью, ну кроме цены конечно: морская будет стоить дороже. Для консервации лучше всего использовать морскую соль крупного помола.

Читайте также: Категория Lifestyle Консервация на зиму: можно ли использовать йодированную соль для закаток Йодированная соль не имеет запаха и не отличается по вкусу от обычной поваренной.

Преимущества морской соли:

Морская соль намного полезней обычной: в ней содержатся важные для здоровья человека элементы – хлор, натрий, фосфор, калий, магний, цинк, селен, йод и другие.

Консервация с морской солью сохранится на дольше, ведь в ней будет меньше вредного нерастворимого осадка.

От употребления морской соли у человека не будет отеков, ведь она не удерживает воду в организме, а наоборот выводит ее.

Морская соль сохраняет вкусовые качества продуктов, поэтому соленья будут получаться вкусными и хрустящими.

Ранее украинский кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как можно обойтись вообще без соли при консервации овощей.