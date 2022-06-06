Чи можна при консервуванні використовувати морську сіль: відповідь вас здивує
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Морська сіль — це сіль, яка видобувається з морської води, як правило, природним шляхом.
Через зупинку підприємства "Артемсоль" українці зіткнулися з дефіцитом однієї з найнеобхідніших спецій, а попереду ще так багато роботи на кухні, де вона потрібна. Наприклад, консервація, де у солі одна з "головних ролей". Чим же можна замінити звичайну сіль?
Крім звичайної солі на полицях магазинів можна побачити ще й морську. Розберімося, чи є вона хорошою альтернативою, і чи можна додавати її в консервацію. Експерти кажуть, що для заготовок на "зиму" морську сіль використовувати можна, пише ТСН.
Морська сіль у закрутках: так чи ні
Виявляється, морська сіль це ідеальний варіант для консервації зелені, овочів та грибів. У неї є безліч переваг перед кам’яною сіллю, ну крім ціни, звичайно: морська коштуватиме дорожче. Для консервації краще використовувати морську сіль крупного мелення.
Переваги морської солі:
- Морська сіль набагато корисніша за звичайну: у ній містяться важливі для здоров’я людини елементи – хлор, натрій, фосфор, калій, магній, цинк, селен, йод та інші.
- Консервація з морською сіллю збережеться на довше, адже в ній буде менше шкідливого нерозчинного осаду.
- Від вживання морської солі людина не матиме набряків, адже вона не утримує воду в організмі, а навпаки виводить її.
- Морська сіль зберігає смакові якості продуктів, тому соління будуть виходити смачними та хрусткими.
Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися взагалі без солі під час консервації овочів.