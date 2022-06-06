Чи можна при консервуванні використовувати морську сіль: відповідь вас здивує

Морська сіль — це сіль, яка видобувається з морської води, як правило, природним шляхом.

Через зупинку підприємства "Артемсоль" українці зіткнулися з дефіцитом однієї з найнеобхідніших спецій, а попереду ще так багато роботи на кухні, де вона потрібна. Наприклад, консервація, де у солі одна з "головних ролей". Чим же можна замінити звичайну сіль?

Крім звичайної солі на полицях магазинів можна побачити ще й морську. Розберімося, чи є вона хорошою альтернативою, і чи можна додавати її в консервацію. Експерти кажуть, що для заготовок на "зиму" морську сіль використовувати можна, пише ТСН.

Морська сіль у закрутках: так чи ні

Виявляється, морська сіль це ідеальний варіант для консервації зелені, овочів та грибів. У неї є безліч переваг перед кам’яною сіллю, ну крім ціни, звичайно: морська коштуватиме дорожче. Для консервації краще використовувати морську сіль крупного мелення.

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Переваги морської солі:

Морська сіль набагато корисніша за звичайну: у ній містяться важливі для здоров’я людини елементи – хлор, натрій, фосфор, калій, магній, цинк, селен, йод та інші.

Консервація з морською сіллю збережеться на довше, адже в ній буде менше шкідливого нерозчинного осаду.

Від вживання морської солі людина не матиме набряків, адже вона не утримує воду в організмі, а навпаки виводить її.

Морська сіль зберігає смакові якості продуктів, тому соління будуть виходити смачними та хрусткими.

Раніше український кулінар Євген Клопотенко розповів, як можна обійтися взагалі без солі під час консервації овочів.