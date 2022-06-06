Как убрать запах с одежды из секонд-хенда без стирки: эффективные лайфхаки

Купив одежду в секонд-хенде, сразу ее использовать нельзя.

Секонд-хенды уже довольно прочно вошли в нашу жизнь, ведь это достаточно дешевый способ получить многие брендовые вещи. Многие, конечно, стесняются признаваться, где они заполучили какую-то кофточку или юбочку от мирового бренда, однако часто специфический запах может все выдать. Как от него избавиться — читайте далее.

Первое, что нужно сделать это конечно же постирать б/у вещь. Однако это еще не значит, что неприятный запах сразу же уйдет. Если простая стирка не помогла, то можно попробовать использовать некоторые подручные средства, к примеру соль или уксус, пишет uborka.com.ua.

Как убрать неприятный запах секонд-хенда с одежды

Нашатырный спирт. Замочите вещи в растворе воды и нашатырного спирта на 2-6 часов, а после хорошенько прополощите и высушите на свежем воздухе. Раствор "готовится" — 1 миллилитр нашатыря на литр воды.

Смесь уксуса и соли. Процедура та же, нужно одежду замочить в соленой воде с уксусом.

Процедура та же, нужно одежду замочить в соленой воде с уксусом. Эфирные масла. Придать вещам приятный запах можно прополоскав вещи в воде с добавлением нескольких капель эфирных масел. Какое именно — неважно, выбирайте по собственному вкусу.

Придать вещам приятный запах можно прополоскав вещи в воде с добавлением нескольких капель эфирных масел. Какое именно — неважно, выбирайте по собственному вкусу. Кофейные зерна, духи или сильно пахнущее мыло. Вещи из секонд-хенда положите в полиэтиленовый пакет, и добавьте внутрь кофейные зерна, смоченный любимыми духами платок или сильно пахнущее мыло и оставьте некоторое время.

Вещи из секонд-хенда положите в полиэтиленовый пакет, и добавьте внутрь кофейные зерна, смоченный любимыми духами платок или сильно пахнущее мыло и оставьте некоторое время. Соль, активированный уголь или чайные пакетики. Эти вещества также нужно добавить в полиэтиленовый пакет с б/у вещами. Особенно хорош этот способ для вещей, которые нельзя стирать.

Отметим, что есть много причин, почему не стоит приобретать в секонд-хенде некоторые предметы личного пользования. Подробнее об этом смотрите в нашем предыдущем материале.