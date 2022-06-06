Як прибрати запах з одягу з секонд-хенду без прання: ефективні лайфхаки

Купивши одяг у секонд-хенді, одразу його використовувати не можна.

Секонд-хенди вже досить міцно увійшли до нашого життя, адже це досить дешевий спосіб отримати багато брендових речей. Багато хто, звичайно, соромиться зізнаватись, де вони придбали якусь кофтинку або спідничку від світового бренду, проте часто специфічний запах може все видати. Як його позбутися — читайте далі.

Перше, що потрібно зробити це звичайно ж випрати б/у річ. Однак це ще не означає, що неприємний запах одразу піде. Якщо просте прання не допомогло, то можна спробувати використовувати деякі підручні засоби, наприклад сіль або оцет, пише uborka.com.ua.

Як прибрати неприємний запах секонд-хенду з одягу

Нашатирний спирт. Замочіть речі в розчині води і нашатирного спирту на 2-6 годин, а потім добре прополощіть і висушіть одяг на свіжому повітрі. Розчин "готується" так — 1 мілілітр нашатирю на літр води.

Суміш оцту та солі. Процедура та ж, треба одяг замочити у солоній воді з оцтом.

Процедура та ж, треба одяг замочити у солоній воді з оцтом. Ефірні олії. Надати речам приємний запах можна прополоскавши речі у воді з додаванням кількох крапель ефірних олій. В якій саме – неважливо, обирайте на власний смак.

Надати речам приємний запах можна прополоскавши речі у воді з додаванням кількох крапель ефірних олій. В якій саме – неважливо, обирайте на власний смак. Кавові зерна, парфуми або мило, що сильно пахне. Речі з секонд-хенду покладіть в поліетиленовий пакет, і додайте всередину кавові зерна, змочену улюбленими духами хустку або мило, що сильно пахне, і залиште деякий час.

Речі з секонд-хенду покладіть в поліетиленовий пакет, і додайте всередину кавові зерна, змочену улюбленими духами хустку або мило, що сильно пахне, і залиште деякий час. Сіль, активоване вугілля або чайні пакетики. Ці речовини також потрібно додати в поліетиленовий пакет з вживаними речами. Особливо гарний цей спосіб для речей, які не можна прати.

Зазначимо, що є багато причин, чому не варто купувати в секонд-хенд деякі предмети особистого користування. Докладніше про це дивіться у нашому попередньому матеріалі.