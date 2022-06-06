Как убрать нагар с утюга за 30 секунд: очень простой и эффективный способ

Рассказываем, как почистить утюг в домашних условиях с помощью всего одного ингредиента

Если утюг при глажке начал прилипать к вещам и оставлять на них грязные следы — это значит, что его время почистить. Если на подошве утюга появился нагар, он запросто может испортить вещь, особенно, если она светлая, а ткань очень деликатная. О том, как вернуть яркость выцветшим вещам, мы писали ранее. Как избавиться от нагара быстро и без лишних хлопот?

Для этого есть один очень простой и эффективный способ — таблетка для посудомоечной машины, пишет Ukr.Media. Процедура займет всего не больше минуты.

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Как быстро избавиться от нагара на утюге с помощью таблетки для посудомойки

Включаем утюг на максимальную температуру и ждем, пока он нагреется. Отключаем автоматическую подачу пара. Затем берем таблетку для посудомойки и, слегка нажимая на нее, натираем таблеткой подошву. После этого протираем подошву бумажной салфеткой, но будьте осторожны, если утюг все еще горячий. Убираем нагар в паровых отверстиях с помощью ватной палочки.

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