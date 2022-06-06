Як прибрати нагар з праски за 30 секунд: дуже простий та ефективний спосіб

Розповідаємо, як почистити праску в домашніх умовах за допомогою лише одного інгредієнта

Якщо праска при прасуванні почала прилипати до речей і залишати на них брудні сліди — це означає, що її час почистити. Якщо на підошві праски з’явився нагар, він може зіпсувати річ, особливо, якщо вона світла, а тканина дуже делікатна. Про те, як повернути яскравість вицвілим речам, ми писали раніше. Як позбутися нагару швидко і без зайвого клопоту?

Для цього є один дуже простий та ефективний спосіб – таблетка для посудомийної машини, пише Ukr.Media. Процедура займе не більше хвилини.

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Як швидко позбутися нагару на прасці за допомогою таблетки для посудомийки

Включаємо праску на максимальну температуру і чекаємо, поки вона нагріється. Відключаємо автоматичну подачу пари. Потім беремо таблетку для посудомийки та, натискаючи на неї, натираємо таблеткою підошву. Після цього протираємо підошву паперовою серветкою, але будьте обережні, якщо праска все ще гаряча. Забираємо нагар у парових отворах за допомогою ватної палички.

Раніше "Телеграф" писав, як прибрати специфічний запах з одягу із секонд-хенду.