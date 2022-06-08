5 вещей, которыми пользоваться в отелях опасно

Хотя персонал уделяет много времени порядку и чистоте, не стоит безоговорочно доверять ему

После выселения туристов из отеля номер убирают. Но так ли это на самом деле? Заселяясь в отель, помните о нескольких вещах, которые лучше не трогать. Ибо некоторые предметы — место размножения микробов. Вы могли подумать, что самый большой распространитель в номере – унитаз. Однако гости отеля даже не догадываются, что в комнате есть объекты гораздо опаснее.

Как пишет OBOZREVATEL, в этот список можно добавить одеяла, телефоны и прочее. Проверьте, возможно, и вы часто совершаете эти ошибки.

Пульт от телевизора или кондиционера

Именно этот источник бактерий занимает почетное первое место самого грязного предмета в отеле. Все потому, что к нему прикасались сотни и тысячи посетителей, что особенно неприятно во времена пандемии коронавируса. Поэтому перед использованием следует протереть влажной салфеткой и помыть руки после использования. Или просто упаковывайте пульт в пакетик.

Одеяло

Войдя в гостиничный номер, ни в коем случае не ложитесь на одеяло. Его чистят в отелях или стирают в лучшем случае раз в год или только тогда, когда видна грязь. Лучше аккуратно снимите его и отложите в сторону.

По словам эксперта Брендона Берксона, даже пятизвездочные отели не стирают свои одеяла перед заселением очередного клиента.

Стационарный телефон

Перед тем, как позвонить по телефону на рецепцию, необходимо протереть кнопки. Но самым грязным местом на телефоне является трубка. Ибо в большинстве своем микробы хранят именно на той части, которую прикладывают к лицу и дышат в нее. Чтобы избежать заражения, следует дезинфицировать и тщательно мыть руки.

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Смеситель в ванной комнате

Несмотря на то, что верхняя хромированная поверхность может блестеть, внутри смесителя скапливаются болезнетворные бактерии, ржавчина и грибки. Это место буквально кишит бактериями.

Дверной глазок

А эту вещь в гостиничном номере не стоит трогать, не из-за микробов. Все потому, что дверной глазок содержит опасность. Именно об этом пишут журналисты BBC. Советуют проверять глазок в дверь вашего номера. Если он поврежден или есть следы вмешательства в механизм, необходимо требовать другую комнату. Ведь именно там может быть встроена видеокамера.

Если же не хотите ссориться с персоналом – ради безопасности заткните глазок скрученным клочком бумаги и вынимайте его только при необходимости.

И напоследок о положительном: держитесь подальше от мини-бара. Да, именно эти маленькие холодильники, внутри которых лежат разные вкусности, могут вас не приятно удивить… ценами. Лучше пойти в ближайший супермаркет, где те же продукты будут стоить вдвое дешевле.

Ранее " Телеграф " сообщал, почему лучше избегать завтраков, которые включены в стоимость гостиничных номеров. Советы по бесплатным завтракам дала бывший повар.