5 речей, якими користуватися в готелях небезпечно

Хоч персонал приділяє багато часу порядку та чистоті, не варто беззастережно довіряти йому

Після виселення туристів з готелю, номер прибирають. Але чи це так насправді? Заселяючись в готель, пам’ятайте про декілька речей, яких краще не торкатися. Бо деякі предмети є місцем розмноження мікробів. Ви могли подумати, що найбільший розповсюджувач у номері — унітаз. Однак гості готелю навіть не здогадуються, що в кімнаті є об’єкти набагато небезпечніше.

Як пише OBOZREVATEL, до цього списку можна додати ковдри, телефони та інше. Перевірте, можливо, і ви часто здійснюєте ці помилки.

Пульт від телевізора чи кондиціонеру

Саме це джерело бактерій займає почесне перше місце найбруднішого предмету в готелі. Все через те, що до нього торкалися сотні та тисячі відвідувачів, що особливо неприємно за часів пандемії коронавірусу. Тому перед використанням варто протерти його вологою серветкою та помити руки після використання. Або ж просто запакуйте пульт в пакетик.

Ковдра

Увійшовши в готельний номер, ні в якому разі не лягайте на простирадло. Його чистять в готелях або перуть в кращому випадку раз на рік або лише тоді, коли видно бруд. Краще акуратно зніміть його і відкладіть в сторону.

За словами експерта Брендона Берксона, навіть п'ятизіркові готелі не перуть свої ковдри перед заселенням чергового клієнта.

Стаціонарний телефон

Перед тим, як зателефонувати на рецепцію, необхідно протерти кнопки. Але найбруднішим місцем на телефоні є слухавка. Бо здебільшого мікроби зберігають саме на тій частині, яку прикладають до обличчя та дихають у неї. Щоб уникнути зараження, варто дезінфікувати та ретельно мити руки.

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Змішувач у ванній кімнаті

Попри те, що верхня хромована поверхня може блищати, усередині змішувача накопичуються хвороботворні бактерії, іржа та грибки. Це місце буквально кишить бактеріями.

Дверне вічко

А цю річ у готельному номері не варто чіпати, не через мікроби. Все через те, що дверне вічко містить небезпеку. Саме про це пишуть журналісти ВВС. Радять перевіряти вічко в двері вашого номеру. Якщо воно пошкоджене або є сліди втручання в механізм — необхідно вимагати іншу кімнату. Адже саме там може бути вбудована відеокамера.

Якщо ж не хочете сваритись з персоналом – задля безпеки заткніть вічко скрученим клаптиком паперу і виймайте його лише за потреби.

І наостанок про позитивне: тримайтесь подалі від міні-бару. Так, саме ці маленькі холодильники, всередині яких лежать різні смаколики, можуть вас не приємно здивувати… цінами. Краще піти в найближчий супермаркет, де ті ж продукти коштуватимуть вдвічі дешевше.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чому краще уникати сніданків, які включені у вартість готельних номерів. Поради щодо безкоштовних сніданків дала колишній кухар.