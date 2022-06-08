Таропрогноз на 9 июня: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

На этот четверг карты выпали все перевернутые

Четверг, 9 июня, многим принесет не самые приятные новости и возможности ошибиться.

Во всяком случае именно так говорит расклад по картам Таро, который "Телеграф" сделал на этот день. Чтобы узнать, к чему готовиться именно Вам, выберите одну из трех карт на фотографии ниже:

Смотрите, что это была за карта:

И теперь найдите расшифровку к ней:

Перевернутый Рыцарь кубков

Будьте осторожны, в четверг Вас может в чем-то подстерегать обман и иллюзии. Ваша наивность и доверчивость может сыграть против Вас, и в целом Вы будете склонны больше обычного жалеть себя. Планы могут сорваться или отмениться.

Перевернутые Влюбленные

В этом положении карта служит предостережением, что 9 июня Вы можете потерять контроль над балансом разума и чувств, из-за чего есть опасность принять неверное решение. Также могут обостриться какие-то болезни.

Перевернутый Туз кубков

Такая карта говорит, что Вы отвергаете блага, перспективы или возможности, не можете отдаться чувствам или проявляете чрезмерный эгоизм, что в итоге может привезти к разочарованию или пустоте душевной. Будьте более открыты и добры в этот четверг.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, у каких знаков Зодиака будут проблемы с деньгами этим летом.