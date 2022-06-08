Российская невестка Роднянского рассказала о разводе с мужем: что звезда "Ранеток" назвала причиной

Пара состояла в отношениях 14 лет.

Известная российская актриса, звезда сериала "Ранетки" Янина Студилина сообщила, что она теперь холостячка. Знаменитость развелась со своим супругом, сыном известного кинопродюсера Александра Роднянского, Александром Роднянским-младшим.

О причинах расставания Студилина сообщила на своей странице в Инстаграм, отметив, что это решение никак не связано с политикой. Отметим, что Роднянский-младший с 2019-го работал в Камбине Украины, став главным экономическим советником Владимира Зеленского.

"Решение принято. Не сиюминутное, не связанное с политикой. Последние несколько лет были очень непростыми для нас. С июня прошлого года мы не жили вместе. Мой бывший супруг принял решение жить в Европе, а я осталась в Москве" — написала Янина, добавив, что сейчас она "учится заново жить".

Напомним, что Александр Роднянский младший и Студилина поженились в 2008 году, и спустя восемь лет брака, в 2016 году у них родилась совместная дочь, которую назвали Анной. Сейчас девочка живет вместе с матерью в россии.

Дочь Янины Студилиной и Александра Роднянского - Анна

Одной из самых запоминающихся ролей Янины Студилиной была роль Полины Зеленовой в сериале о российской девичьей музыкальной группе "Ранетки". Актриса играла роль стервозной одноклассницы девочек-музыкантов. Именно в этот период ее актерской жизни Янина и встретила Александра. Несмотря на плотный график, паре все же удавалось побыть вместе и начать свои отношения.

Янина Студилина в сериале "Ранетки"

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