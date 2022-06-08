Російська невістка Роднянського розповіла про розлучення з чоловіком: що зірка "Ранеток" назвала причиною

Пара була у стосунках 14 років.

Відома російська актриса, зірка серіалу "Ранетки" Яніна Студіліна повідомила, що вона тепер неодружена. Знаменитість розлучилася зі своїм чоловіком, сином відомого кінопродюсера Олександра Роднянського, Олександром Роднянським-молодшим.

Про причини розлучення Студіліна повідомила на своїй сторінці в Інстаграм, зазначивши, що це рішення ніяк не пов’язане з політикою. Зазначимо, що Роднянський-молодший із 2019-го працював у Кабміні України, ставши головним економічним радником Володимира Зеленського.

"Рішення прийнято. Не миттєве, не пов’язане з політикою. Останні кілька років були дуже непростими для нас. З червня минулого року ми не жили разом. Мій колишній чоловік прийняв рішення жити в Європі, а я залишилася в Москві" — написала Яніна, додавши, що зараз вона "навчається заново жити".

Нагадаємо, що Олександр Роднянський молодший та Студіліна одружилися у 2008 році, і через вісім років шлюбу, у 2016 році у них народилася спільна дочка, яку назвали Ганною. Нині дівчинка живе разом із матір’ю у росії.

Донька Янини Студіліної та Олександра Роднянського — Ганна

Однією з ролей Яніни Студіліної, що найбільш запам’ятовуються, була роль Поліни Зеленової в серіалі про російську дівочу музичну групу "Ранетки". Актриса грала роль стервозної однокласниці дівчаток-музикантів. Саме в цей період її акторське життя Яніна і зустріла Олександра. Попри щільний графік, парі все ж таки вдавалося побути разом і почати свої стосунки.

Яніна Студіліна у серіалі "Ранетки"

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