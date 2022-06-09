Эффективное удобрение для картошки: такому урожаю будут завидовать все соседи

Картофель важно подкармливать во время цветения, если вы хотите получить хороший урожай.

Наверняка нет такого дачника, который не хочет, чтобы его урожай картофеля был большим и крупным, при этом не лишним будет и экономия. И это вполне возможно. Если знать некоторые хитрости, то можно получить отличный урожай, не тратив при этом много денег на различные дорогостоящие удобрения, или средства против вредителей. К примеру избавиться от колорадского жука можно с помощью… колорадского жука.

Чтобы увеличить урожай картофеля на своем участке можно использовать обычную древесную золу, пишет belnovosti. Эта подкормка является отличным и что важно натуральным источником калия.

Как удобрять картошку золой во время цветения

Древесная зола — это кладезь необходимых для развития плодов элементов. И как плюс, в ней много полезного калия и нет азота, который не нужен в период цветения.

Удобрение в виде золы можно вносить как в сухом виде, так и можно приготовить раствор на ее основе. Для этого нужно 1 кг золы растворить в 10 литрах воды. Все это хорошо перемешать и оставить настаиваться на сутки. После 1 литр готовой настойки нужно снова растворить в 10 литрах воды, и только потом можно приступать к подкормке.

Сухую золу просто вносят под каждый куст по стакану, равномерно распределяя вокруг растения. Повторяют процедуру, как сухую, так и с раствором, через две недели.

Ранее "Телеграф" писал, что нужно посадить возле огурцов, чтобы получить урожай два раза больше без удобрений.