Ефективне добриво для картоплі: такому врожаю заздритимуть усі сусіди

Картоплю важливо підгодовувати під час цвітіння, якщо ви хочете отримати хороший урожай.

Напевно, немає такого дачника, який не хоче, щоб його врожай картоплі був великим, і при цьому не зайвим буде і економія. І це цілком можливо. Якщо знати деякі хитрощі, то можна отримати відмінний урожай, не витрачавши при цьому багато грошей на дорогі добрива, або на засоби проти шкідників. Наприклад позбутися колорадського жука можна за допомогою…колорадського жука.

Щоб збільшити врожай картоплі на своїй ділянці, можна використовувати звичайну деревну золу, пише belnovosti. Це підживлення є відмінним і що важливо натуральним джерелом калію.

Як удобрювати картоплю золою під час цвітіння

Деревна зола — це чудове джерело необхідних для розвитку плодів елементів. І як плюс, у ній багато корисного калію та немає азоту, який не потрібен у період цвітіння.

Добриво золи можна вносити як у сухому вигляді, так і можна приготувати розчин на її основі. Для цього потрібно 1 кг золи розчинити у 10 літрах води. Все це добре перемішати та залишити настоюватись на добу. Після, 1 літр готової настойки потрібно знову розчинити у 10 літрах води, і лише потім можна приступати до підживлення.

Суху золу просто вносять під кожен кущ по склянці, рівномірно розподіляючи навколо рослини. Повторюють процедуру як суху, так і з розчином, через два тижні.

Раніше "Телеграф" писав, що треба посадити біля огірків, щоб отримати врожай вдвічі більше без добрив.