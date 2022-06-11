"Агентура поработала": сын Лукашенко невольно поддержал Украину, но высмеяли все равно отца (фото)

Самый известный в 2022-м году белорусский выпускник поддерживает Украину?

В 2022-м году одним из самых и известных выпускников стал младший сын Александра Лукашенка — Николай. Какую школу заканчивал отпрыск непризнанного президента Беларуси неизвестно, однако и самое интересное на его выпускном совсем не это.

"Телеграф" заметил одну интересную деталь, что на одном и з фото с выпускного Николая, которые были опубликованы каналом ОНТ, возле Лукашенка-младшего стоит одноклассница в красивом платье желтого цвета, в то время как он — в синем костюме. Это ли не украинский флаг?

В сети отметили, что видимо "сработала агентура", и поэтому образовалась такая пара, которая своими нарядами воссоздала флаг Украины.

Однако и на этом все "приколы" выпускного у Николая Лукашенко не закончились. Выделился и сам "батька". Белорусский диктатор лично на мероприятии не появился, однако поздравил выпускников видеообращением, на котором предстал в необычном образе. 67-летний диктатор сменил деловой костюм на молодежный бомбер, кепку и спортивный костюм. Также возле красовался мотоцикл.

Также в своем обращении Лукашенко старший пожелал выпускникам "делать все вовремя". Реакция сети не заставила себя ждать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее непризнанный мировым сообществом белорусский президент александр лукашенко приказал создать оперативное командование Вооруженных сил республики на украинском направлении. После этого министр обороны Беларуси Виктор Хренин выступил с заявлением о том, что кроме взимания войск к украинским границам в республике планируют создать еще и вспомогательное войско из добровольцев. Это вызвало большой резонанс и дискуссии. В частности, соратник лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской журналист Франак Вячорка подчеркнул, что идея создания народного ополчения со стороны лукашенко обречена на провал.

Также ранее сообщалось, что лукашенко наградил своих силовиков за участие в войне против Украины.