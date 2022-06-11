"Агентура попрацювала": син Лукашенка мимоволі підтримав Україну, але все одно висміяли батька (фото)

Найвідоміший у 2022-му році білоруський випускник підтримує Україну?

У 2022-му році одним із найвідоміших випускників став молодший син Олександра Лукашенка — Микола. Яку школу закінчував син невизнаного президента Білорусі невідомо, однак найцікавіше на його випускному зовсім не це.

"Телеграф" помітив одну цікаву деталь, що на одному з фото з випускного Миколи, які були опубліковані каналом ОНТ, біля Лукашенка-молодшого стоїть однокласниця у гарній сукні жовтого кольору, тоді як він — у синьому костюмі. Чи це не український прапор?

У мережі зазначили, що, мабуть, "спрацювала агентура", і тому утворилася така пара, яка своїми вбраннями відтворила прапор України.

Однак і на цьому всі "приколи" випускного у Миколи Лукашенка не закінчились. Виділився і сам "батька". Білоруський диктатор особисто на заході не з’явився, проте привітав випускників відеозверненням, на якому постав у незвичайному образі. 67-річний диктатор змінив діловий костюм на молодіжний бомбер, кепку та спортивний костюм. Також біля нього красувався мотоцикл.

Також у своєму зверненні Лукашенко старший побажав випускникам "робити все вчасно". Реакція мережі не забарилася.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше невизнаний світовою спільнотою білоруський президент Олександр Лукашенко наказав створити оперативне командування Збройних сил республіки на українському напрямі. Після цього міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що крім стягнення військ до українських кордонів у республіці планують створити ще й допоміжне військо з добровольців. Це викликало великий резонанс та дискусії. Зокрема, соратник лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської журналіст Франак Вячорка наголосив, що ідея створення народного ополчення з боку Лукашенка приречена на провал.

Також раніше повідомлялося, що Лукашенко нагородив своїх силовиків за участь у війні проти України.