Можно лишиться всех денег: где категорически нельзя ставить мусорное ведро

В мусорном ведре обязательно должна быть крышка.

Даже такая не особо значительная деталь в доме как мусорное ведро может напрочь изменить вашу жизнь. Если в своей квартире выбрать неправильное место для отходов, то будьте готовыми к тому, что из вашего жилища может уйти положительная энергетика, а вместе с ней и благополучие, богатство и даже здоровье. Ранее, мы уже писали о вещах, от которых желательно избавиться на кухне, чтобы очистить энергетику в доме, а теперь рассказываем где и почем нельзя ставить мусорное ведро.

Мусорное ведро играет достаточно важную роль в создании благоприятной атмосферы в доме. Оно хранит в себе отходы, которые сами по себе излучают негативную энергетику, поэтому если расположить его неправильно, эта энергия может увеличиться, забрав с собой все хорошее, пишет издание "Так просто".

Где нельзя хранить мусорное ведро

Самое "стандартное место" для расположения мусорного ведерка — это в шкафчике под раковиной. Там его не видно и не слышно запах отходов. Но правильное ли это место? Оказывается нет. А все потому, что вода, стекающая в слив, усиливает весь негатив, который исходит с мусорки.

Также не стоит ставить мусорное ведро в проходе между комнатами. Так оно блокирует передачу положительной энергии между помещениями. Как результат: испорченные комнатные цветы, поломанная техника, побитая посуда. Помимо этого пострадать может и здоровье и вы можете неважно себя чувствовать.

Стоит отметить, что в идеале мусор нужно выносить каждый день, ведь чем дольше в квартире остается плохая энергетика, тем больше негатива в ней остается. А это приводит к неприятностям на работе, потере денег и конфликтам в семье.

Куда же ставить мусорное ведро? В идеале для него нужно выделить отдельное закрытое место вдали от глаз, учитывая все что написано выше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие комнатные цветы привлекают в дом успех и достаток, а также, какие привычные для многих ежедневные действия отпугивают деньги.