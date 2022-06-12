Можна втратити всі гроші: де категорично не можна ставити відро для сміття

На відрі для сміття обов’язково повинна бути кришка.

Навіть така не особливо значна деталь у будинку як відро для сміття може геть-чисто змінити ваше життя. Якщо у своїй квартирі вибрати неправильне місце для відходів, будьте готовими до того, що з вашого житла може піти позитивна енергетика, а разом з нею і добробут, багатство і навіть здоров’я. Раніше, ми вже писали про речі, яких бажано позбутися на кухні, щоб очистити енергетику в будинку, а тепер розповідаємо де і чому не можна ставити відро для сміття.

Відро для сміття відіграє досить важливу роль у створенні сприятливої атмосфери в будинку. Воно зберігає у собі відходи, які самі собою випромінюють негативну енергетику, тому якщо розташувати його неправильно, ця енергія може збільшитися, забравши з собою все хороше, пише видання "Так просто".

Де не можна зберігати відро для сміття

Саме "стандартне місце" для розташування відра для сміття — це в шафці під раковиною. Там його не видно і не чути запаху відходів. Але чи правильне це місце? Виявляється, ні. А все тому, що вода, що стікає в слив, посилює весь негатив, що виходить зі смітника.

Також не варто ставити відро для сміття в проході між кімнатами. Так воно блокує передачу позитивної енергії між приміщеннями. Як результат: зіпсовані кімнатні квіти, поламана техніка, побитий посуд. Крім цього постраждати може і здоров’я і ви можете погано себе почувати.

Варто зазначити, що в ідеалі сміття потрібно виносити щодня, адже чим довше у квартирі залишається погана енергетика, тим більше негативу в ній залишається. А це призводить до неприємностей на роботі, втрати грошей та конфліктів у сім’ї.

Куди ж ставити відро для сміття? В ідеалі для нього потрібно виділити окреме закрите місце далеко від очей, враховуючи все, що написано вище.

Раніше "Телеграф" розповідав, які кімнатні квіти приваблюють у будинок успіх та достаток, а також, які звичні для багатьох щоденні дії відлякують гроші.