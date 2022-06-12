"Улыбка — наше оружие": Сумская, Никитюк и другие звезды поздравляют с Троицей (фото, видео)

Несмотря на войну, украинские селебритис отмечают День Святой Троицы

В воскресенье, 12 июня, христиане восточного обряда празднуют День Святой Троицы, который считается одним из важнейших 12-ти христианских праздников.

Известные украинцы уважают свои традиции и не забывают поздравлять своих поклонников с большим праздником. Так, актриса Ольга Сумская, певица Светлана Тарабарова, телеведущая Леся Никитюк, кулинары Ольга Мартыновская и Эктор Хименес-Браво обратились к своим поклонникам с теплыми словами и пожеланиями с Троицей.

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Леся Никитюк

"С праздником"

Светлана Тарабарова

"С праздником вас, друзья, от меня и моих малышей! Улыбка – еще одно наше оружие"

Ольга Мартыновская

"Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Верую.. Святая Троица"

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Ольга Сумская

"С праздником Троицы!"

Эктор Хименес-Браво

"Вера украинского народа меня удивляет и вдохновляет. Все прихожане не смотря ни на что ходят в церковь в воскресенье, святят паски и не забывают о церковных праздниках. Я восхищаюсь их верой! Сегодня, в этот святой день, я хочу пожелать всем мира и любви. Всех с Троицей!"

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