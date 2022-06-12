"Улыбка — наше оружие": Сумская, Никитюк и другие звезды поздравляют с Троицей (фото, видео)
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Несмотря на войну, украинские селебритис отмечают День Святой Троицы
В воскресенье, 12 июня, христиане восточного обряда празднуют День Святой Троицы, который считается одним из важнейших 12-ти христианских праздников.
Известные украинцы уважают свои традиции и не забывают поздравлять своих поклонников с большим праздником. Так, актриса Ольга Сумская, певица Светлана Тарабарова, телеведущая Леся Никитюк, кулинары Ольга Мартыновская и Эктор Хименес-Браво обратились к своим поклонникам с теплыми словами и пожеланиями с Троицей.
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Леся Никитюк
"С праздником"
Светлана Тарабарова
"С праздником вас, друзья, от меня и моих малышей! Улыбка – еще одно наше оружие"
Ольга Мартыновская
"Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Верую.. Святая Троица"
Ольга Сумская
"С праздником Троицы!"
Эктор Хименес-Браво
"Вера украинского народа меня удивляет и вдохновляет. Все прихожане не смотря ни на что ходят в церковь в воскресенье, святят паски и не забывают о церковных праздниках. Я восхищаюсь их верой! Сегодня, в этот святой день, я хочу пожелать всем мира и любви. Всех с Троицей!"
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