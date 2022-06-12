"Посмішка — наша зброя": Сумська, Нікітюк та інші зірки вітають з Трійцею (фото, відео)

Попри війну, українські селебрітіс відзначають День Святої Трійці

У неділю, 12 червня, християни східного обряду святкують День Святої Трійці, який вважається одним із найважливіших 12 християнських свят.

Відомі українці поважають свої традиції та не забувають вітати своїх шанувальників із великим святом. Так, актриса Ольга Сумська, співачка Світлана Тарабарова, телеведуча Леся Нікітюк, кулінари Ольга Мартиновська та Ектор Хіменес-Браво звернулися до своїх шанувальників із теплими словами та побажаннями з Трійцею.

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"Телеграф" зібрав зворушливі вітання від українських зірок.

Леся Нікітюк

"Зі святом"

Світлана Тарабарова

"Зі святом вас, друзі, від мене і моїх малюків! Посмішка — ще одна наша зброя"

Ольга Мартиновська

"Во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Вірую.. Свята Трійця"

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Ольга Сумська

"Зі святом Трійці!"

Ектор Хіменес-Браво

"Віра українського народу мене дивує і надихає. Всі парафіяни не дивлячись ні на що ходять до церкви у неділю, святять паски і не забувають про церковні свята. Я захоплююся їх вірою! Сьогодні, у цей святий день я хочу побажати всім миру і любові. Всіх з Трійцею!"

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