З Трійцею 2022! Зворушливі відеопривітання зі святом

Трійця символізує розквіт природи та початок нового життя, а також прихід справжнього літа.

Щороку на 50 день після Великодня православна церква відзначає одне з найбільших свят — Свята Трійця. У 2022 році свято припадає на 12 червня.

Свята Трійця – це одне з дванадцяти найважливіших християнських свят, присвячене Пресвятій Трійці: Богу Отцю, Богу Сину і Святому Духу. Згідно з Біблією, саме на Трійцю на Марію та апостолів зійшов Святий Дух у Єрусалимі.

День Святої Трійці – час примирення та прощення. Його краще провести в колі сім’ї за святковим столом, при цьому заборонено сваритися, сваритися та ображатися.

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Привітання з Трійцею 2022: картинки та листівки

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