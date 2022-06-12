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З Трійцею 2022! Зворушливі відеопривітання зі святом

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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На Трійцю обов’язково здійснюють Божественні літургії та вечірні служби
На Трійцю обов’язково здійснюють Божественні літургії та вечірні служби

Трійця символізує розквіт природи та початок нового життя, а також прихід справжнього літа.

Щороку на 50 день після Великодня православна церква відзначає одне з найбільших свят — Свята Трійця. У 2022 році свято припадає на 12 червня.

Свята Трійця – це одне з дванадцяти найважливіших християнських свят, присвячене Пресвятій Трійці: Богу Отцю, Богу Сину і Святому Духу. Згідно з Біблією, саме на Трійцю на Марію та апостолів зійшов Святий Дух у Єрусалимі.

День Святої Трійці – час примирення та прощення. Його краще провести в колі сім’ї за святковим столом, при цьому заборонено сваритися, сваритися та ображатися.

"Телеграф" приготував добірку гарних листівок, картинок та відеопривітань для привітання своїх близьких та знайомих:

Привітання з Трійцею 2022: картинки та листівки

Відеопривітання з Трійцею 2022

Більше барвистих привітань із Трійцею – ви знайдете у нашому попередньому матеріалі.