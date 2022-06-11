Короткі привітання з Трійцею 2022: картинки та листівки

Не забудьте цього дня привітати з Трійцею всім своїх рідних, друзів та близьких.

Традиційно Трійця припадає на 50-й день після Великодня, що означає, що у 2022 році православні східного обряду відзначатимуть свято 12 червня. Дата цього великого християнського свята змінюється рік у рік, оскільки прив’язана до місячно-сонячного календаря.

У це свято церква згадує важливу біблійну подію, коли Святий Дух у вигляді вогненних мов зійшов на Пресвяту Богородицю та апостолів Ісуса Христа. Після цього вони навчилися пророкувати та зцілювати від різних хвороб.

"Телеграф" зібрав добірку гарних листівок та картинок, а також коротких привітань, які ви зможете надіслати всім своїм друзям, близьким та рідним.

Привітання з Трійцею 2022: картинки та листівки

Короткі привітання з Трійцею 2022

Вітаю з Трійцею і від чистого серця хочу побажати, щоб на душі було завжди спокійно, щоб в житті не згасав вогонь любові та надії. Нехай все навколо в один момент стане чудовим і прекрасним, нехай волею добрих сил і ангелів тобі вдасться знайти вірний шлях до щастя і блаженства!

У свято Трійці вам бажаю Багато радості, добра, Хай море сонця подарує Погожа літня ця пора!

Вітаю з днем Святої Трійці! Нехай Вас завжди оберігає Святий отець, Святий дух відганяє нещастя і наставляє на правильну дорогу, а Святий син дає підтримку та опору в скрутну хвилину!

Хай Дух Святий наповнить вас сьогодні, Дасть сили і наснаги вам добро творити. А гілочка зелена, що є символом життя, Святковий настрій допоможе вам створити!

Вітаю з теплим святом Трійці! Бажаю літнього настрою та особистого щастя, міцної сім'ї. Господньої опіки та чистоти помислів. Нехай йдуть всі прикрощі, поступаючись дорогу світлу, достатку і любові!

В день Трійці Святої Ми щиро бажаємо, Щоб істинний спокій У серці настав. Щоб віра ніколи Вас не залишала. Любові та миру Нині й повсякчас!

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