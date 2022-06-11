Со Святой Троицей! Красивые открытки и поздравления с праздником
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В этот день верующие украшают свое жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами.
Один из самых важных христианских праздников — Троица или Зеленые святки — каждый год отмечается в разную дату, поскольку он привязан к дате празднования Пасхи. В 2022-м году праздник припадает на 12 июня.
В этот день церковь вспоминает день, когда Святой Дух в виде огненных языков сошел на апостолов Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу. В этот день принято освящать травы и веточки деревьев, которые в качестве оберега хранят целый год.
"Телеграф" собрал для вас лучшие поздравления с праздником в стихах, смс и прозе, а также подготовил красочные картинки и открытки.
Поздравления с Троицей 2022: картинки и открытки
Поздравления с Троицей 2022: стихи и проза
Поздравляем со светлым православным праздником — Троицей! Распахните окно, впустите лето и святое благословение! Пускай Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом лишь душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее.
С Троицей вас поздравляю!
Счастья, радости желаю.
Чтоб здоровье было крепче,
Жизнь пусть станет ваша легче.
Пусть Господь благословит,
Все грехи, что есть, простит.
Чтоб в душе настал покой
В день поистине святой!
Сердечно поздравляю вас с праздником Святой Троицы! Желаю вам избежать искушений порока, беречь свою веру, как мать бережет новорожденное дитя. Живите мудро и поступайте справедливо с ближними, не забывая о христианской любви. Желаю вам и вашей семье здоровья, бодрости духа, благоденствия и процветания. Пусть не покинет вас Господь Вседержитель, сын его Иисус Христос, а Святой Дух снизойдет на вас и осенит своею благодатью.
Сегодня День Святого Духа,
А также Сына и Отца,
И наполняет светлым чувством
Он наши души и сердца!
Желаю вам добра и света
Я в Праздник Троицы Святой.
Пусть радует вас жизнь любовью,
Здоровьем, счастьем, красотой!
В чудесный день, в праздник Троицы от чистого сердца желаю мирной, доброй, счастливой жизни, в которой не будет ни бед, ни печалей. Пусть твоя дорога будет устлана цветами радости, пусть на твоём пути распускаются ветви надежд, пусть Пресвятая Троица пошлёт свет благодати и искренней любви для тебя и твоих близких.
Посмотри на мир ты, на иконы посмотри —
Он един для нас, и все же Его три.
Знает Он тоску и мысли матерей.
Да молитвы их заблудших сыновей.
Родился средь нас и был всегда,
А с небес зовем Его, когда беда.
Всюду Он приходит на наш глас.
От Него тепло однажды снизойдет на нас.
Крепкой вам семьи и чистоты.
Радости побольше, пусть сбываются мечты.
Успеха, счастья, доброты.
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