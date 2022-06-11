Со Святой Троицей! Красивые открытки и поздравления с праздником

В этот день верующие украшают свое жилье свежими ветками клена, березы, ивы, липы, цветами и травами.

Один из самых важных христианских праздников — Троица или Зеленые святки — каждый год отмечается в разную дату, поскольку он привязан к дате празднования Пасхи. В 2022-м году праздник припадает на 12 июня.

В этот день церковь вспоминает день, когда Святой Дух в виде огненных языков сошел на апостолов Иисуса Христа и Пресвятую Богородицу. В этот день принято освящать травы и веточки деревьев, которые в качестве оберега хранят целый год.

"Телеграф" собрал для вас лучшие поздравления с праздником в стихах, смс и прозе, а также подготовил красочные картинки и открытки.

Читайте также: Категория Поздравления Короткие поздравления с Троицей 2022: картинки и открытки Не забудьте в этот день поздравить с Троицей всем своих родных, друзей и близких.

Поздравления с Троицей 2022: картинки и открытки

Поздравления с Троицей 2022: стихи и проза

Поздравляем со светлым православным праздником — Троицей! Распахните окно, впустите лето и святое благословение! Пускай Отец, Сын и Святой Дух оберегают вашу семью, принося в дом лишь душевное спокойствие, крепкое здоровье и веру в лучшее.

С Троицей вас поздравляю! Счастья, радости желаю. Чтоб здоровье было крепче, Жизнь пусть станет ваша легче. Пусть Господь благословит, Все грехи, что есть, простит. Чтоб в душе настал покой В день поистине святой!

Сердечно поздравляю вас с праздником Святой Троицы! Желаю вам избежать искушений порока, беречь свою веру, как мать бережет новорожденное дитя. Живите мудро и поступайте справедливо с ближними, не забывая о христианской любви. Желаю вам и вашей семье здоровья, бодрости духа, благоденствия и процветания. Пусть не покинет вас Господь Вседержитель, сын его Иисус Христос, а Святой Дух снизойдет на вас и осенит своею благодатью.

Сегодня День Святого Духа, А также Сына и Отца, И наполняет светлым чувством Он наши души и сердца! Желаю вам добра и света Я в Праздник Троицы Святой. Пусть радует вас жизнь любовью, Здоровьем, счастьем, красотой!

В чудесный день, в праздник Троицы от чистого сердца желаю мирной, доброй, счастливой жизни, в которой не будет ни бед, ни печалей. Пусть твоя дорога будет устлана цветами радости, пусть на твоём пути распускаются ветви надежд, пусть Пресвятая Троица пошлёт свет благодати и искренней любви для тебя и твоих близких.

Посмотри на мир ты, на иконы посмотри — Он един для нас, и все же Его три. Знает Он тоску и мысли матерей. Да молитвы их заблудших сыновей. Родился средь нас и был всегда, А с небес зовем Его, когда беда. Всюду Он приходит на наш глас. От Него тепло однажды снизойдет на нас. Крепкой вам семьи и чистоты. Радости побольше, пусть сбываются мечты. Успеха, счастья, доброты.

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