Зі Святою Трійцею! Красиві листівки та привітання зі святом

Цього дня віряни прикрашають своє житло свіжими гілками клена, берези, верби, липи, квітами та травами.

Одне з найважливіших християнських свят — Трійця чи Зелені святки — щороку відзначається у різну дату, оскільки воно прив’язане до дати святкування Великодня. У 2022 році свято припадає на 12 червня.

Цього дня церква згадує день, коли Святий Дух у вигляді вогненних мов зійшов на апостолів Ісуса Христа та Пресвяту Богородицю. Цього дня заведено освячувати трави та гілочки дерев, які як оберіг зберігають цілий рік.

"Телеграф" зібрав для вас найкращі привітання зі святом у віршах, смс та прозі, а також підготував барвисті картинки та листівки.

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Привітання з Трійцею 2022: картинки та листівки

Привітання з Трійцею 2022: вірші та проза

Зі святом Трійці вас! Нехай урочистий церковний дзвін наповнить душу натхненням і радістю, зміцнить віру і подарує надію, зцілить хвороби і нагородить терпінням, мудрістю, життєвими благами і щасливими миттєвостями.

Вітаю з Трійцею Святою! Бажаю миру і спокою, Щоб небо було тільки ясним, Життя – завжди безхмарне та прекрасне. Слово Боже нехай вас надихає, Від будь-яких негараздів оберігає. Нехай добром наповниться ваш дім, Благодать і щастя буде в нім!

Вітаємо зі світлим християнським святом – Трійцею! Розкрийте вікно, впустіть літо і святе благословення! Нехай Отець, Син і Святий Дух оберігають вашу сім’ю, приносячи в будинок лише душевний спокій, міцне здоров’я та віру в краще. Непохитної віри, Божої милості та обдарування, чуйного серця і доброти. Нехай Ваша душа не знає печалей і світиться щастям. Спокою, безпечності та світу вам і вашому будинку!…

Трійця – святість! Трійця – мудрість! Трійця – сила, надія і суть! Нехай не прийде до вас душевна скупість, Нехай буде вірною життєва путь! Нехай зійде і на вас осяяння – Добре слово – початок усього, Віра в порятунок, а з ним — воскресіння Вічної любові благодатної Його!

Вітаю з Трійцею і від чистого серця хочу побажати, щоб на душі було завжди спокійно, щоб в житті не згасав вогонь любові та надії. Нехай все навколо в один момент стане чудовим і прекрасним, нехай волею добрих сил і ангелів тобі вдасться знайти вірний шлях до щастя і блаженства! …

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