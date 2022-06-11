Короткие поздравления с Троицей 2022: картинки и открытки
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Не забудьте в этот день поздравить с Троицей всем своих родных, друзей и близких.
Традиционно Троица приходится на 50-й день после Пасхи, что значит, что в 2022-м году православные восточного обряда будут отмечать праздник 12 июня. Дата этого большого христианского праздника меняется из года в год, поскольку привязана к лунно-солнечному календарю.
В этот праздник церковь вспоминает важное библейское событие, когда Святой Дух в виде огненных языков сошел на Пресвятую Богородицу и апостолов Иисуса Христа. После этого они научились предсказывать и исцелять от различных болезней.
"Телеграф" собрал подборку красивых открыток и картинок, а также коротких поздравлений, которые вы сможете отправить всем своим друзьям, близким и родным.
Поздравления с Троицей 2022: картинки и открытки
Короткие поздравления с Троицей 2022
С Троицей вас поздравляю!
Счастья, радости желаю.
Чтоб здоровье было крепче,
Жизнь пусть станет ваша легче.
Пусть Господь благословит,
Все грехи, что есть, простит.
Чтоб в душе настал покой
В день поистине святой!
Со светлым праздником Троицы! Желаю тепла в душе, мира, добра, искренней веры. Пусть Господь хранит и благословляет. С праздником!
С Днем Троицы Святой
Спешу поздравить вас!
И будет Божья благодать
Пусть с вами каждый час.
Пусть будет мир, покой в душе,
Пусть Ангел бережет
Всех ваших близких и друзей,
А беды — отведет!
Поздравляю с Троицей и в этот чудесный праздник хочу пожелать мира и счастья в жизни, блага и лада в семье, любви и покоя на сердце, вдохновения и отрады на душе, добрых надежд и светлых чувств в каждом дне!
Поздравляю с Троицей,
С праздником святым!
Пусть дела все спорятся,
К радостям большим.
Пусть глаза сияют,
В сердце мир живёт —
Небеса подарят
Счастье и восторг!
Мир дому, улыбку на лице, света в глазах, чтобы берег от всех напастей ангел-хранитель, а удача, успех, счастье и благодать всегда вели за руку, защищая от невзгод и неприятностей. С Троицей!
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