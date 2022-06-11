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Короткие поздравления с Троицей 2022: картинки и открытки

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Поздравления с Троицей 2022
Поздравления с Троицей 2022

Не забудьте в этот день поздравить с Троицей всем своих родных, друзей и близких.

Традиционно Троица приходится на 50-й день после Пасхи, что значит, что в 2022-м году православные восточного обряда будут отмечать праздник 12 июня. Дата этого большого христианского праздника меняется из года в год, поскольку привязана к лунно-солнечному календарю.

В этот праздник церковь вспоминает важное библейское событие, когда Святой Дух в виде огненных языков сошел на Пресвятую Богородицу и апостолов Иисуса Христа. После этого они научились предсказывать и исцелять от различных болезней.

"Телеграф" собрал подборку красивых открыток и картинок, а также коротких поздравлений, которые вы сможете отправить всем своим друзьям, близким и родным.

Поздравления с Троицей 2022: картинки и открытки

Короткие поздравления с Троицей 2022

С Троицей вас поздравляю!

Счастья, радости желаю.

Чтоб здоровье было крепче,

Жизнь пусть станет ваша легче.

Пусть Господь благословит,

Все грехи, что есть, простит.

Чтоб в душе настал покой

В день поистине святой!

Со светлым праздником Троицы! Желаю тепла в душе, мира, добра, искренней веры. Пусть Господь хранит и благословляет. С праздником!

С Днем Троицы Святой

Спешу поздравить вас!

И будет Божья благодать

Пусть с вами каждый час.

Пусть будет мир, покой в душе,

Пусть Ангел бережет

Всех ваших близких и друзей,

А беды — отведет!

Поздравляю с Троицей и в этот чудесный праздник хочу пожелать мира и счастья в жизни, блага и лада в семье, любви и покоя на сердце, вдохновения и отрады на душе, добрых надежд и светлых чувств в каждом дне!

Поздравляю с Троицей,

С праздником святым!

Пусть дела все спорятся,

К радостям большим.

Пусть глаза сияют,

В сердце мир живёт —

Небеса подарят

Счастье и восторг!

Мир дому, улыбку на лице, света в глазах, чтобы берег от всех напастей ангел-хранитель, а удача, успех, счастье и благодать всегда вели за руку, защищая от невзгод и неприятностей. С Троицей!

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие государственные праздники отмечаются в июне 2022 года.

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#Поздравления #Картинки #Открытки #Троица