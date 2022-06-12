С Троицей 2022! Трогательные видеопоздравления с праздником

Троица символизирует расцветание природы и начало новой жизни, а также приход настоящего лета.

Ежегодно на 50 день после Пасхи, православная церковь отмечает один из самых больших праздников — Святая Троица. В 2022-м году праздник припадает на 12 июня.

Святая Троица — это один из двенадцати важнейших христианских праздников, который посвящен Пресвятой Троице: Богу Отцу, Богу Сыну и Святому Духу. Согласно Библии, именно на Троицу на Марию и апостолов снизошел Святой Дух в Иерусалиме.

День Святой Троицы — время примирения и прощения. Его лучше провести в кругу семьи за праздничным столом, при этом запрещено ссориться, ругаться и обижаться.

Читайте также: Категория Поздравления Короткие поздравления с Троицей 2022: картинки и открытки Не забудьте в этот день поздравить с Троицей всем своих родных, друзей и близких.

"Телеграф" приготовил подборку красивых открыток, картинок и видеопоздравлений для поздравления своих близких и знакомых:

Поздравления с Троицей 2022: картинки и открытки

Видеопоздравления с Троицей 2022

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