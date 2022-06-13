День Святого Духа 2022: почему запрещено купаться в этот праздник
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 31
Этот церковный праздник наступает на 51-й день после Пасхи.
На следующий день после великого праздника Троицы, которое в 2022-м году выпало на 12 июня, православная церковь отмечает День Святого Духа, или Духов день. Дата праздника каждый год разная, однако это всегда понедельник после Троицы.
Отметим, что Святой Дух — это третья "личность" Святой Троицы, равная и единосущная Богу-Отцу и Богу-Сыну. Именно от Святого Духа верующие получают мудрость, духовное обогащение, доброту и милосердие.
Считается, что в этот день Святой Дух спускается на Землю и наблюдает за людьми, поэтому сегодня нужно быть "примерными" и соблюдать некие запреты. В этом материале "Телеграф" рассказывает, что категорически запрещено делать в Духов день.
День Святого Духа 2022: что нельзя делать в этот праздник
- Нельзя ругаться, сквернословить и желать другим зла.
- Запрещено работать, особенно на земле.
- Не желательно купаться, ведь Духов день приходится на начало языческой русальной недели.
- Запрещено также шить, стирать, убирать и заниматься домашними хлопотами.
- Желательно воздержаться от посещения кладбищ.
- Лучше не бегать: в народе верят, что так можно от судьбы уйти.
- Нельзя употреблять алкоголь.
Ранее "Телеграф" писал, какие еще есть церковные праздники в первый месяц лета 2022 года.