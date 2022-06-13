День Святого Духа 2022: почему запрещено купаться в этот праздник

Этот церковный праздник наступает на 51-й день после Пасхи.

На следующий день после великого праздника Троицы, которое в 2022-м году выпало на 12 июня, православная церковь отмечает День Святого Духа, или Духов день. Дата праздника каждый год разная, однако это всегда понедельник после Троицы.

Отметим, что Святой Дух — это третья "личность" Святой Троицы, равная и единосущная Богу-Отцу и Богу-Сыну. Именно от Святого Духа верующие получают мудрость, духовное обогащение, доброту и милосердие.

Считается, что в этот день Святой Дух спускается на Землю и наблюдает за людьми, поэтому сегодня нужно быть "примерными" и соблюдать некие запреты. В этом материале "Телеграф" рассказывает, что категорически запрещено делать в Духов день.

День Святого Духа 2022: что нельзя делать в этот праздник

Нельзя ругаться, сквернословить и желать другим зла.

Запрещено работать, особенно на земле.

Не желательно купаться, ведь Духов день приходится на начало языческой русальной недели.

Запрещено также шить, стирать, убирать и заниматься домашними хлопотами.

Желательно воздержаться от посещения кладбищ.

Лучше не бегать: в народе верят, что так можно от судьбы уйти.

Нельзя употреблять алкоголь.

Ранее "Телеграф" писал, какие еще есть церковные праздники в первый месяц лета 2022 года.