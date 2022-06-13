День Святого Духа 2022: чому заборонено купатися у це свято

Це церковне свято настає на 51 день після Великодня.

Наступного дня після великого свята Трійці, яке у 2022 році випало на 12 червня, православна церква відзначає День Святого Духа, або Духів день. Дата свята щороку різна, проте це завжди понеділок після Трійці.

Зазначимо, що Святий Дух — це третя "особистість" Святої Трійці, рівна і єдиносущна Богу-Отцеві та Богу-Сину. Саме від Святого Духа віряни отримують мудрість, духовне збагачення, доброту та милосердя.

Вважається, що в цей день Святий Дух спускається на Землю і спостерігає за людьми, тому сьогодні потрібно бути "зразковими" і дотримуватися заборон. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що категорично заборонено робити у Духів день.

День Святого Духа 2022: що не можна робити у це свято

Не можна лаятися, лихословити і бажати іншим зла.

Заборонено працювати, особливо землі.

Не бажано купатися, адже Духів день припадає на початок язичницького русального тижня.

Заборонено також шити, прати, прибирати і займатися домашніми клопотами.

Бажано утриматися від відвідування цвинтарів.

Краще не бігати: у народі вірять, що так можна від долі втекти.

Не можна вживати алкоголь.

Раніше "Телеграф" писав, які ще є церковні свята у перший місяць літа 2022 року.