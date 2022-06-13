День Святого Духа 2022: чому заборонено купатися у це свято
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Це церковне свято настає на 51 день після Великодня.
Наступного дня після великого свята Трійці, яке у 2022 році випало на 12 червня, православна церква відзначає День Святого Духа, або Духів день. Дата свята щороку різна, проте це завжди понеділок після Трійці.
Зазначимо, що Святий Дух — це третя "особистість" Святої Трійці, рівна і єдиносущна Богу-Отцеві та Богу-Сину. Саме від Святого Духа віряни отримують мудрість, духовне збагачення, доброту та милосердя.
Вважається, що в цей день Святий Дух спускається на Землю і спостерігає за людьми, тому сьогодні потрібно бути "зразковими" і дотримуватися заборон. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, що категорично заборонено робити у Духів день.
День Святого Духа 2022: що не можна робити у це свято
- Не можна лаятися, лихословити і бажати іншим зла.
- Заборонено працювати, особливо землі.
- Не бажано купатися, адже Духів день припадає на початок язичницького русального тижня.
- Заборонено також шити, прати, прибирати і займатися домашніми клопотами.
- Бажано утриматися від відвідування цвинтарів.
- Краще не бігати: у народі вірять, що так можна від долі втекти.
- Не можна вживати алкоголь.
Раніше "Телеграф" писав, які ще є церковні свята у перший місяць літа 2022 року.