Клубника этого не любит: популярные подкормки, которые лучше не использовать

Чтобы получить хороший урожай клубники, нужно знать, как за ней ухаживать и какие удобрения вносить.

Так как летом погода становится все жарче, за растениями в вашем саду и на огороде нужно ухаживать еще больше: удобрять их и обильно поливать, чтобы они не засохли. Особого ухода к себе требует и клубника. Среди садоводов есть некая мода на удобрения, к примеру часто в качестве подкормки используют золу, однако полезна ли она?

О самых модных удобрениях, которыми часто удобряют клубнику, но они не приносят никакой пользы, пишет belnovosti. Не все подкормки действительно нужны, да и полезны.

Чем нельзя удобрять кусты клубники:

Борная кислота — это важное удобрение, которое отвечает за качество плодоношения, однако вносить его достаточно раз в год. Также стоит помнить, что делать это надо еще до цветения, иначе клубника получит ожоги.

Зола — избыток такой подкормки может привести к проблемам с дисбалансом калия и кальция. Это удобрение нужно вносить если грунт кислый или слабокислый.

— избыток такой подкормки может привести к проблемам с дисбалансом калия и кальция. Это удобрение нужно вносить если грунт кислый или слабокислый. Органика — перегной или компост нужно вносить только перед посадкой.

— перегной или компост нужно вносить только перед посадкой. Нашатырный спирт — перебор этого удобрения приводит к ожогам растения. Так как эта подкормка — это тот самый азот, только в аммиачной форме, то лучше вносить классические азотные удобрения.

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