Клубника этого не любит: популярные подкормки, которые лучше не использовать
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Чтобы получить хороший урожай клубники, нужно знать, как за ней ухаживать и какие удобрения вносить.
Так как летом погода становится все жарче, за растениями в вашем саду и на огороде нужно ухаживать еще больше: удобрять их и обильно поливать, чтобы они не засохли. Особого ухода к себе требует и клубника. Среди садоводов есть некая мода на удобрения, к примеру часто в качестве подкормки используют золу, однако полезна ли она?
О самых модных удобрениях, которыми часто удобряют клубнику, но они не приносят никакой пользы, пишет belnovosti. Не все подкормки действительно нужны, да и полезны.
Чем нельзя удобрять кусты клубники:
- Борная кислота — это важное удобрение, которое отвечает за качество плодоношения, однако вносить его достаточно раз в год. Также стоит помнить, что делать это надо еще до цветения, иначе клубника получит ожоги.
- Зола — избыток такой подкормки может привести к проблемам с дисбалансом калия и кальция. Это удобрение нужно вносить если грунт кислый или слабокислый.
- Органика — перегной или компост нужно вносить только перед посадкой.
- Нашатырный спирт — перебор этого удобрения приводит к ожогам растения. Так как эта подкормка — это тот самый азот, только в аммиачной форме, то лучше вносить классические азотные удобрения.
Ранее "Телеграф" писал, чем не желательно подкармливать огурцы. Такие удобрения овощам не нравятся.