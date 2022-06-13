Полуниця цього не любить: популярні підживлення, які краще не використовувати

Щоб отримати хороший урожай полуниці, потрібно знати, як її доглядати і які добрива вносити.

Оскільки влітку погода стає все жаркішою, за рослинами у вашому саду і на городі потрібно доглядати ще більше: удобрювати їх і рясно поливати, щоб вони не засохли. Особливого догляду вимагає і полуниця. Серед садівників є якась мода на добрива, наприклад часто як підживлення використовують золу, проте чи корисна вона?

Про наймодніші добрива, якими часто удобрюють полуницю, але вони не приносять жодної користі, пише belnovosti. Не всі підживлення дійсно потрібні, та й корисні.

Чим не можна удобрювати кущі полуниці:

Борна кислота — це важливе добриво, яке відповідає за якість плодоношення, проте вносити його досить раз на рік. Також варто пам’ятати, що робити це треба ще до цвітіння, інакше полуниця отримає опіки.

Зола — надлишок такого підживлення може призвести до проблем із дисбалансом калію та кальцію. Це добриво потрібно вносити, якщо грунт кислий або слабокислий.

— надлишок такого підживлення може призвести до проблем із дисбалансом калію та кальцію. Це добриво потрібно вносити, якщо грунт кислий або слабокислий. Органіка – перегній чи компост потрібно вносити лише перед посадкою.

– перегній чи компост потрібно вносити лише перед посадкою. Нашатирний спирт – перебір цього добрива призводить до опіків рослини. Оскільки це підживлення — це той самий азот, тільки в аміачній формі, то краще вносити класичні азотні добрива.

Раніше "Телеграф" писав, чим не бажано підгодовувати огірки. Такі добрива овочам не подобаються.