"Повезет каждому из нас": Алан Бадоев предрек украинцам скорую победу

Режиссер пожелал всем нам скорейшей победы в войне с оккупантом

Известный украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев, недавно потерявший маму, пожелал удачи и скорой победы в войне с российскими захватчиками.

Новым постом мужчина поделился в социальной сети Инстаграм. В нем режиссер начал рассуждать с того, что сегодняшняя погода в Киеве, прохладная и немного дождливая, не "путает мысли" и не "сбивает цели".

Почему россии не выиграть войну против Украины?

Известный режиссер уверен, что "мы окажемся на шаг поближе к нашей общей цели, поближе к миру и победе".

"Берегите себя и своих близких. Украина в каждом из нас", — написал Бадоев.

Алан Бадоев известен совместной работой с популярными украинскими и зарубежными артистами. После того как российские войска вторглись в Украину 24 февраля, Алан Бадоев прямо заявил, что больше никогда не согласиться сотрудничать с россиянами.