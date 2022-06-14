Эффективный способ устранения засоров в раковине: хитрость от сантехников

Этот метод - отличная "выручалка" для прочистки труб на кухне.

Засор в раковине — это достаточно распространенная проблема на кухне, с которой сталкивалась каждая домохозяйка. Ранее мы уже писали о том, что нельзя смывать в раковину, чтобы избежать засоров, а теперь рассказываем, как от него можно быстро избавиться, если такое уже случилось.

Проблему с засором лучше решать на раннем этапе, чтобы дело не дошло до применения дорогостоящих средств, а то и прочистки канализации с помощью троса, пишет belnovosti. Отличное средство, которое способно "расправиться" с засором — стиральный порошок.

Как избавиться от засоров

Принцип работы стирального порошка такой же как и при стирке. Активные вещества расцепляют частицы грязи и жира, и выводят, при промывании водой. Чтобы прочистить раковину, нужно:

Читайте также: Категория Lifestyle Как справиться с засором труб с помощью подручных средств: эффективный лайфхак Зачем тратить деньги на дорогую "химию", если можно справиться благодаря подручным средствам.

Залейте в раковину горячую воду и подождите, пока она уйдет.

Засыпьте в сливное отверстие 5 ст. л. стирального порошка и через 15 минут вновь залейте раковину горячей водой.

После того как она сольется снова насыпьте в отверстие для слива еще 4-5 ст. л. порошка, и оставьте на несколько часов.

Затем снова промойте горячей водой.

Отметим, что такой способ не поможет в ванной или душевой, если засор образован из-за волос.

Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от запаха сырости в стиральной машине.