Эффективный способ устранения засоров в раковине: хитрость от сантехников
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Этот метод - отличная "выручалка" для прочистки труб на кухне.
Засор в раковине — это достаточно распространенная проблема на кухне, с которой сталкивалась каждая домохозяйка. Ранее мы уже писали о том, что нельзя смывать в раковину, чтобы избежать засоров, а теперь рассказываем, как от него можно быстро избавиться, если такое уже случилось.
Проблему с засором лучше решать на раннем этапе, чтобы дело не дошло до применения дорогостоящих средств, а то и прочистки канализации с помощью троса, пишет belnovosti. Отличное средство, которое способно "расправиться" с засором — стиральный порошок.
Как избавиться от засоров
Принцип работы стирального порошка такой же как и при стирке. Активные вещества расцепляют частицы грязи и жира, и выводят, при промывании водой. Чтобы прочистить раковину, нужно:
- Залейте в раковину горячую воду и подождите, пока она уйдет.
- Засыпьте в сливное отверстие 5 ст. л. стирального порошка и через 15 минут вновь залейте раковину горячей водой.
- После того как она сольется снова насыпьте в отверстие для слива еще 4-5 ст. л. порошка, и оставьте на несколько часов.
- Затем снова промойте горячей водой.
Отметим, что такой способ не поможет в ванной или душевой, если засор образован из-за волос.
Ранее "Телеграф" писал, как избавиться от запаха сырости в стиральной машине.