Ефективний спосіб усунення засмічень у раковині: хитрість від сантехніків
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Цей метод – відмінна "виручалка" для прочищення труб на кухні.
Засмічення у раковині — це досить поширена проблема на кухні, з якою стикалася кожна домогосподарка. Раніше ми вже писали про те, що не можна змивати в раковину, щоб уникнути засмічень, а тепер розповідаємо, як його можна швидко позбутися, якщо таке вже сталося.
Проблему із засміченням краще вирішувати на ранньому етапі, щоб справа не дійшла до застосування дорогих засобів, а то й прочистки каналізації за допомогою троса, пише belnovosti. Відмінний засіб, який здатний "розправитися" із засміченням — пральний порошок.
Як позбутися засмічення
Принцип роботи прального порошку такий самий як і при пранні. Активні речовини розчіплюють частинки бруду та жиру, і виводять при промиванні водою. Щоб прочистити раковину, потрібно:
- Залийте в раковину гарячу воду і зачекайте, поки вона спаде.
- Засипте в зливний отвір 5 ст. л. прального порошку і через 15 хвилин знову залийте раковину гарячою водою.
- Після того як вона зіллється знову насипте в отвір для зливу ще 4-5 ст. л. порошку і залиште на кілька годин.
- Потім знову промийте гарячою водою.
Зазначимо, що такий спосіб не допоможе у ванній або душовій, якщо засмічення утворене через волосся.
Раніше "Телеграф" писав, як позбутися запаху вогкості в пральній машині.