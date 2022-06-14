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Ефективний спосіб усунення засмічень у раковині: хитрість від сантехніків

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Засор можна прочистити звичайним пральним порошком
Засор можна прочистити звичайним пральним порошком

Цей метод – відмінна "виручалка" для прочищення труб на кухні.

Засмічення у раковині — це досить поширена проблема на кухні, з якою стикалася кожна домогосподарка. Раніше ми вже писали про те, що не можна змивати в раковину, щоб уникнути засмічень, а тепер розповідаємо, як його можна швидко позбутися, якщо таке вже сталося.

Проблему із засміченням краще вирішувати на ранньому етапі, щоб справа не дійшла до застосування дорогих засобів, а то й прочистки каналізації за допомогою троса, пише belnovosti. Відмінний засіб, який здатний "розправитися" із засміченням — пральний порошок.

Як позбутися засмічення

Принцип роботи прального порошку такий самий як і при пранні. Активні речовини розчіплюють частинки бруду та жиру, і виводять при промиванні водою. Щоб прочистити раковину, потрібно:

  • Залийте в раковину гарячу воду і зачекайте, поки вона спаде.
  • Засипте в зливний отвір 5 ст. л. прального порошку і через 15 хвилин знову залийте раковину гарячою водою.
  • Після того як вона зіллється знову насипте в отвір для зливу ще 4-5 ст. л. порошку і залиште на кілька годин.
  • Потім знову промийте гарячою водою.

Зазначимо, що такий спосіб не допоможе у ванній або душовій, якщо засмічення утворене через волосся.

Раніше "Телеграф" писав, як позбутися запаху вогкості в пральній машині.

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#Сантехніка #Засмічення