Что нужно сделать, чтобы укроп вырос пышным и полезным: бесплатная подкормка

Укроп — самая популярная зелень у украинцев. Она почти неприхотливая, ароматная, сочная и вкусная

Укроп — это многими любимая зелень, которая выращивается практически на каждом дачном участке. Ее добавляют во многие блюда, в частности в салаты, супы. Хотя укроп считается неприхотливой зеленью, но даже опытные дачники допускают ошибки при его выращивании.

Эта зелень требует подкормку. Без правильных удобрений укроп вряд ли вырастет сочным, вкусным и здоровым, пишет belnovosti.

Чем подкармливать укроп

Берем емкость подходящего объема. На четверть заполняем ее растительным сырьем — крапивой и одуванчиками. Не забудьте перед этим их немного измельчить. Заливаем сорняки водой и ждем 3 дня. Периодически помешиваем подкормку. Затем вносим полученный состав в междурядья.

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