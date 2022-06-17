Що потрібно зробити, щоб кріп виріс пишним і корисним: безплатне підживлення

Кріп – найпопулярніша зелень в українців. Вона майже невибаглива, ароматна, соковита та смачна

Кріп — це багатьма улюблена зелень, яка вирощується практично на кожній дачній ділянці. ЇЇ додають у багато страв, зокрема в салати, супи. Хоча кріп вважається невибагливою зеленню, але навіть досвідчені дачники припускаються помилок при його вирощуванні.

Ця зелень потребує підживлення. Без правильних добрив кріп навряд чи виросте соковитим, смачним та здоровим, пише belnovosti.

Чим підгодовувати кріп

Беремо ємність відповідного обсягу. На чверть заповнюємо її рослинною сировиною — кропивою та кульбабами. Не забудьте їх трохи подрібнити. Заливаємо бур’яни водою та чекаємо 3 дні. Періодично помішуємо підживлення. Потім вносимо отриманий склад міжряддя.

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