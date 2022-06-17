Киев засветился в рекламе Mercedes: где снимали эффектное промо

Киев — один из самых популярных городов, которые иностранные компании выбирают для съемок.

Столица Украины — это очень красивый и фотогигиеничный город, который манит не только большое количество туристов, но и различных съемочных групп со всего мира. К примеру ранее стало известно, что один из самых масштабных, дорогих и коммерчески успешных индийских фильмов — картина "RRR" 2022 года выпуска снималась в Киеве возле Мариинского дворца. А еще украинская столица засветилась в рекламе немецкого автомобильного бренда — Mercedes-Benz.

В рекламном ролике можно увидеть одно из зданий КНУ имени Тараса Шевченко, а именно корпус Института журналистики и Института международных отношений. Главная героиня рассекает по зданию на новой модели электромобиля от Mercedes.

Известно, что над рекламой нового авто работали немецкая студия Tempomedia Production Company и украинцы из Limelite, а съемки проходили еще до полномасштабного военного вторжения со стороны рф.

Отметим, что Киев — это также "площадка" для съемок многих клипов не только украинских знаменитостей, но и мировых. К примеру в ноябре 2021-го года в столицу Украины прилетал британский исполнитель Эд Ширан. Музыкант пробыл в Украине несколько дней ради съемок клипа на песню "2Step", которую позже, в мае дополнили украинские музыканты из группы "Антитіла", создав новый хит — "2Step / Сирени обірвали наш сон".